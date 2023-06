Novak Djokovic, GOAT absolut (I)

Cred că, dincolo de simpatii sau antipatii, trebuie să acordăm prețuirea cuvenită, chiar admirația, pentru performanța reușită duminică de Novak Djokovic. Cel de-al 23-lea titlu de Grand Slam cucerit la Roland Garros îi oferă aproape fără drept de apel supremația, din acest punct de vedere, în tenisul masculin. Iar din moment ce turneele de Grand Slam sunt cele mai mai reprezentative din acest sport, respectivul punct de vedere este la rându-i cel mai îndreptățit să-l desemneze ca GOAT, adică cel mai bun jucător de tenis din toate timpurile. Sigur, Mouratoglou a aruncat o piatră în lac, comparându-l cu Serena, iar un milion de înțelepți au sărit s-o scoată, o parte dintre ei înlocuind-o cu alta, adică pe Serena cu Margaret Court! Sigur, în mintea unui competitor feroce cum e Djokovic, această sămânță a încolțit, iar el își va fixa noi țeluri. Căci, la cum arată lucrurile, cine l-ar putea împiedica? Inclusiv la Jocurile Olimpice de la anul, chiar pe terenul pe care a triumfat duminică, va încerca să câștige ceea ce-i lipsește (și a ratat atât de neașteptat în 2021!): medalia olimpică de aur la simplu.

Din cum intuisem eu că planificase sezonul, adică titluri la Australian Open și Wimbledon, cu condiția ca Nadal să nu ia Roland Garros-ul, iată că deocamdată lucrurile s-au așezat mai bine decât spera, locul lui Rafa la Paris luându-l chiar el. Fiind favorit principal la Wimbledon, de-acum nu numai prin prisma jocului adaptat suprafeței, ci și al clasamentului, iată că sârbului i se deschide perspectiva unei noi tentative de a face Marele Șlem (am preferat varianta în românește), adică de a câștiga într-un an toate cele 4 turnee cu această titulatură. Se știe însă ce a pățit în 2021, când și-a pus presiunea acestui obiectiv pe umeri: a sfârșit în lacrimi la finala US Open contra lui Medvedev. În plus, am o presimțire că Alcaraz va fi versiunea Simona 2018, care a ratat RG, turneul la care era favorită principală, dar a triumfat pe iarba londoneză!

Încă un motiv pentru care Nole poate fi considerat GOAT absolut este faptul că din cauza pandemiei a ratat 3 ocazii de a-și mai adăuga turnee de GS în palmares. N-am nici cea mai mică intenție de a intra într-o polemică vacciniști-antivacciniști, căci Jokerul a suportat consecințele propriei opțiuni, dar vă propun scenariul în care pandemia n-ar fi existat (sau ar fi fost peste 5-10 ani). Ei bine, la Wimbledon 2020, la AO și US Open 2022, el era principalul favorit, fiind de presupus că ar fi plusat în lupta cu ceilalți corifei. Federer era oricum accidentat, dar Nadal chiar a profitat de lipsa lui Djokovic, câștigând în 2022 în Australia. Deci lucrurile putea fi clare demult.

În continuarea acestui articol (vineri), despre cum adversarii lui Djokovic, din generația lui sau nextgen sau next-nextgen, au tot căzut ca spicele.