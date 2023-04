Mai ştie cineva de câte ori s-a lăsat domnul Gheorghe Becali de administrat echipa sa de fotbal? Mă rog, de câte ori a declarat că se lasă... Dacă vă reamintiţi, până şi din puşcărie făcea legea la club, restul celor implicaţi în conducerea echipei fiind nişte simpli executanţi. Aş zice că Gigi a devenit progresiv dependent de tot ceea ce se învârte în iarbă şi în jurul acesteia, dincolo de angajator, vânzător, cumpărător, administrator, acţionar, ajungând până şi antrenor, ceea ce mi-e greu să cred că mai are echivalent pe vreundeva în galaxia asta. Iar pentru cacircul să fie deplin, neisprăviţii din fruntea Federaţiei Române de Fotbal (sau ce-o fi ăla de care cică se ocupă!) şi a Ligii Profesioniste (asta sună a miştocăreală, aşa-i?) de Fotbal au produs nişte Regulamente de tot rahatul, prin care sunt pedepsiţi antrenorii cinstiţi, care muncesc alături de echipă în iarbă, numai fiindcă n-au hârţoaga aia de-i zice "Licenţa PRO", în schimb unul ca Becali, care "antrenează" şi face înlocuiri de jucători prin telefon, adesea de acasă, e liber să-şi facă de cap cât şi cum vrea. Ei bine, tocmai fiindcă la ultimul meci, antrenorul-patron (sau invers!?) s-a declarat furat ca-n codru (pe bune: chiar aşa a fost, numitul fluieraş Feşnic făcând fără să clipească o dublă tâlhărie în dauna FCSB, sub oblăduirea altor hoţi, cei de la VAR), a anunţat şi consecinţele scârbei care l-acuprins: se lasă de fotbal, de FCSB, de patronat! Numai că lumea rea parcă nu se-ndurăsă-l elibereze: fiicele nu vor să fie patroane, chinezii nu se-ndurăsă dea cele 25 de milioane de coco pe care zice el că-i vrea pentru a preda "la cheie" afacerea asta devenită păguboasăşi dăunătoare propriei sale sănătăţi, aşa că mai plauzibil pare să-l vedem pe domnul Nea Gigi antrenând în continuare, chiar aşa, "lăsat", cum se declară!