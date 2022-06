Nu vă imaginaţi cât de rău îmi pare uneori (iar asta este una din acele situaţii) că nu pot să mă exprim cu adevărat liber şi în scris, la fel cum o făceam verbal atunci când pe gazon mă faulta mârlăneşte vreun ghiorlan cu crampoane sau caîn zilele în care putrezeşte boabade porumb în cârlig fără s-o bage în seamă vreun crap timp de 48 de ore! Acum, la 3-4 zile după dezastrul la care am asistat muţi cu toţii, când echipanumită România a fost tăvălităşi desfigurată în propria-i bătăturăfără să aibă măcar puterea de a opune o cât de vagă rezistenţă, este uluitor cum nemernicii cocoţaţi în vârful fotbalului românesc au dispărut ca porcu' (de fapt caporcii!) în păpuşoi, în loc de demisiile (care şi aşa au întârziat prea mulţi ani) pe care la fluierul final ar fi trebuit să le vedem deja afişate în ecrane, primim din partea neobrăzatului de Burleanu şi a găştii sale de infractori un fel de "Comunicat de presă" prin care suntem ameninţaţi că acest grup infracţional organizat se pregăteşte de "analize" (băăăiii!, analize se fac la spital, nu la FRF!) care se vor finaliza cu "concluzii" şi, evident, cu "măsuri corespunzătoare". Spurcăciunile au tupeul nemăsurat de a grohăi în scris că nu ştiu ce mama dracului nu le-a plăcut în iarbă, că "dezaprobă" nu ştiu ce fel de atitudine şi că "pe viitor"... La o analiză sumară pe text, tragi logic concluzia că ăştia ori sunt de o nesimţire cum n-a mai existat, ori sunt complet deraiaţi. Să fie totuşi o strategie (alta decât alea de pe gazon, care e clar că n-au habar ce înseamnă!) prin care încearcă să pozeze în demenţi pentru aînlocui pârnaia (care nu poate să nu-i pască!) cu internarea la nebuni!? Care viitor, băi neisprăviţilor? Viitorul vostru înseamnă nenumărate dosare penale, şi atât. E drept că nici fotbalul nu mai are vreun viitor după ce aţi pârjolit totul în cale, dar măcar dispăreţi naibii din peisaj, să nu ne mai faceţi să vomităm numai când vă auzim numele! S-aude, Burleanule? S-aude, Stoichiţă? S-aude, Iorgulescule? S-aude, Iordănescule? Bleeeaaahhhh!