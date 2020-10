Alaltăieri, la orele nopţii (chiar aşa:de ce o fi nevoie să se joace la ore atât de înaintate?) am mai trepidat pentru o echipă românească, singura care joacă de mai mulţi ani, constant, în cupele europene, CFR Cluj, al cărei traseu european este cumva previzibil cu mult înaintea începerii tururilor preliminare: trece de primul, apoi ratează play-off-ul, coboară în Europa League, iar acolo e stăpânăpe situaţie, cel puţin până la punctul în care se ajunge la eliminările directe, în primăvară. Fotbaliştii de acolo au ajuns să aibă deja conştiinţa propriei valori, intra foarte hotărâţi în teren, se vede după călcătura că nu au emoţii, că ştiu că au deja blazon sau pedigree superior majorității adversarilor. Este foarte plăcut şi tonic să vezi că există şi fotbalişti români cărora nu le tremură izmenele pe ei când dau piept cu indiferent ce adversar. Nu ştiu ce fel de "discursuri motivaţionale" le-o fi ţinând Petrescu, dacă le-o fi ţinând, dar este evident că el are o ştiinţă a jocului superioară cred tuturor celorlalţi antrenori din ţară, şi că ştie să-şi mobilizeze trupaîn momente dificile. Frustrările pe care le etalează în permanenţă, mai ales cele legate de arbitraje presupus ostile, de penalty-uri neacordate echipei lui, dar fluierate cu generozitate împotriva ei, cred că sunt o strategie bine calculată, cu rolul de a pune presiune pe arbitri şi pe adversari, dar şi de a-i asigura lui însuşi alibiuri în caz de dezastre. Bursucul are o inteligenţă a practicării acestei meserii şi se vede că a avut de la cine învaţă, în perioada când era piesă de bază la Chelsea. Apropo: câţi fotbalişti români mai puteţi nominaliza care să se fi impus la acest nivel? Doi, trei, poate cinci? Dar sigur nu mai mulţi. Dan Petrescu merită salutat cu respect pentru faptul că ne ţine în priză în Europa, şi cred că ar fi de datoria patronatului echipei sale să-i asigure totuşi numărul de fotbalişti necesari în asemenea campanii pe multiple planuri. În fond, e clar că are dreptate când spune că ai lui se rup tocmai din suprasolicitare. Iar din ce bani a adus CFR-ului pentru prezenţa în Europa League, parcă s-ar cuveni cao parte să se transforme în achiziţii.