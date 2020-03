Cam aşa se arată, întrucât fotbal este din ce în ce mai puţin, către deloc, astfel încât nu prea mai avem cu ce unge felia zilnică de pâine. Nu-i vorbă, că nu avem nici de altele, pe care eventual să le punem pe felie în locul fotbalului, aşa cum se întâmpla adesea, când atât eu, cât şi colegul Gabi Manțămai scăpam ba la tenis, ba la snooker, handbal etc. Acum nu prea mai avem de nici unele, deoarece nu doar fotbalul suportăconsecinţele globalizării coronavirusului, ci mai toate sporturile. Măsurile disperate luate în intenţia de a salva competiţiile (aflate mai toate, în majoritatea ţărilor, în partea finală, în care se decid câştigătoarele, dar şi retrogradatele, precum şi viitoarele participante la competiţiile continentale) au avut o evoluţie adesea ilogică, încercându-se iniţial dregerea busuiocului pe principiul "Poate pe noi ne ocoleşte"! S-a recurs la diminuarea, de la caz la caz (adică de la o competiţie la alta, de la un sport la altul, de la o ţară la alta) a numărului spectatorilor, a meciurilor dintr-o etapă, a zonelor unde se mai desfăşurau totuşi, în cele din urmă ajungându-se tot la sistarea integrală a tuturor manifestărilor sportive, de orice nivel, aproape în toate ţările. Dintre întâmplările stranii legate de aceste interdicţii, cea mai tare mi se pare aia din Statele Unite, unde, la un meci de baschet din NBA, s-au adunat echipele la centru, a venit cântăreţul invitat să cânte, conform tradiţiei, imnul Statelor Unite, l-a cântat, s-au tras la sorţi terenul şi lovitura de începere, după care... s-a anunţat sistarea tuturor activităţilor sportive pe teritoriul SUA! Asemănător s-au petrecut lucrurile şi în cupele europene de fotbal, unde nişte meciuri s-au anulat în preziua desfăşurării lor, iar principala competiţie, Champions' League, a rămas oarecum crăcănată, jumătate din optimile de finală având deja câştigători, jumătatea cealaltă, adică 4 meciuri în care ar trebui să joace marile favorite Barcelona, Real Madrid ori Manchester City amânându-se până nu se ştie când. Alaltăieri, în ediţia tipărită, am scris mai mult în glumă că toate competiţiile ar trebui suspendate, îngheţate, anulate, eventual mutate din 2020 în 2021. Acum, spun acelaşi lucru, numai că de-a dreptul serios. Păgubite ar ieşi doar cele care ar fi trebuit să promoveze în eşaloane superioare. Nu-i nimic, or să promoveze cu un an întârziere.