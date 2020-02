Greu de ales

Gata cu hibernarea, care nici ea nu mai e ce era odată, săptămâna viitoare începe primăvara europeană. Liga Campionilor, pe modelul ultimilor ani, programează jumătate din optimi, împărţite şi ele în două, marţi şi miercuri. Toate bune până aici, numai că ora de începere este aceeaşi pentru ambele meciuri programate în ziua respectivă. Astfel, marţi, de la ora 22, avem Dortmund – PSG şi Atletico – Liverpool. Ce să alegi? Un lucru interesant, PSG şi Liverpool sunt singurii lideri interni fără griji, practic li se poate decerna titlul. Şi cum să nu fie aşa în cazul parizienilor, care au primii 11 jucători în topul salariilor din Ligue 1? Primii unsprezece! Dar ce credeţi, că pe locul 12 PSG n-are reprezentant? Ba da, doar că acesta este la egalitate cu Ben Yedder, de la Monaco. Urmează încă un parizian, la egalitate cu Fabregas, tot de la Monaco. Imediat, vin doi jucători de la Marseille, pe Payet l-am fi ghicit, mai puţin pe Strootman. Iar ca să găsim primul lyonez trebuie să părăsim Top 20, acesta fiind Depay. Carevasăzică, un lot de ”baroni locali” va avea treabă cu puştii Borussiei. Deşi de ceva vreme îmi doresc ca o echipă din Franţa să câştige Liga Campionilor, de data asta nu pot să nu ţin cu nemţii. Fiindcă nemţii ăştia chiar sunt altceva, nu sunt ca Bayern. O parte din spiritul lui Klopp a rămas acolo. Care Klopp are ceva treabă cu Simeone, chiar la ora aia, şi părerea mea e că n-o să-i fie uşor, nu-l văd agreând postura de favorit. A doua zi, miercuri, avem Atalanta – Valencia şi Tottenham – Leipzig, tot concomitent. Mourinho revine în Liga Campionilor, un eveniment în sine, dar poate ceea ce am scris în articolul precedent vă va convinge să alegeţi meciul celălalt.

În fine, joi e ziua cea mare pentru CFR şi pentru Dan Petrescu, la Cluj-Napoca vine nimeni alta decât performera ultimului deceniu în această competiţie. Sevilla este şi acum considerată favorită de casele de pariuri, cam în aceeaşi măsură cu United şi Inter. Este ghinionul Bursucului, dar în acelaşi timp şi şansa lui.