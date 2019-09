Când mă mai preumblu pe drumurile patriei, dar uneori și local, ascult Radio România Actualități, pentru că are acoperire (aproape) națională. Sâmbătă seara, la o foarte întinsă emisiune sportivă, am ascultat un reportaj de vreo zece minute despre oină. Acest sport este considerat încă sportul nostru național. E drept, a fost dată o lege în acest sens, ceea ce nu prea e în regulă, sportul național ar trebui să se impună de la sine în conștiința colectivă. Eu, unul, recunosc că nu îmi amintesc decât vag regulile acestui joc. Pe de altă parte, ar trebui probabil să aștept cu anii până când mă voi mai intersecta cu vreo știre despre oină. Mi-ar plăcea o lege care să oblige televiziunile ca știrile despre Becali să fie la paritate cu cele despre oină. Din păcate, ar fi declarată neconstituțională.

Revenind la reportajul cu pricina, pe fondul binecunoscutei scandări ”Campionii, campionii!”, am aflat că tocmai se tranșase titlul în favoarea echipei Frontiera Tomis Constanța, învingătoare în fața celor de la Biruința Gherăești și Straja București. A urmat un interviu cu căpitanul celor de la Frontiera, prezentat ca fiind cel mai galonat jucător din România, chestiune credibilă din moment ce nici el nu mai știa exact câte titluri de campion și câte cupe câștigase! Mi-ar fi plăcut să se atingă și niște chestiuni tehnice, dar pesemne că reporterul respectiv era începător și nici el n-avea habar de oină, la sporturile cu audiență redusă fiind trimiși de obicei boboci. Am reținut că se fac eforturi pentru popularizarea acestui sport, sunt curios dacă se va sparge vreodată bariera presei comerciale. Radioul public își face treaba cu bani de la buget, practic ăsta e rolul său, dar până la un meci televizat de oină cred că va mai trece multă apă pe Dunăre. Deși TVR este conectată la aceeași sursă... Interviul a luat sfârșit cu o altă scandare simpatică a învingătorilor, ”Campioni am fost, campioni vom fi / până vom muri!”. Pot spune că reportajul m-a lăsat cu o senzație de bine, bucuria oamenilor e mai sinceră la jocurile între prieteni.