Absolut fără excepţie, an de an, înainte de debutul în cupele europene, antrenorii, fotbaliştii şi fel de fel de presupuşi oficiali (poate cineva să spună cu exactitate ce învârt pe la cluburile în numele cărora vorbesc, întrebaţi sau nu, un Meme Stoica, un Florin Prunea!?) ne fac capul mare cu vitejiile pe care echipele de unde iau ei salariu urmează să le comită în ediţia care tocmai dă să înceapă. Apoi, de regulă după primul tur preliminar, discursul se schimbă radical, dacă mai sunt ceva şanse, sau dispare de tot, dacă echipa a dispărut şi ea de pe tabloul competiţiei. Anul ăsta, aproape inexplicabil, ne-am trezit în turul doi preliminar cu toate cele patru, ceea ce deja înseamnă un enorm salt. Aici, din 4 adversari, doi aproape că nu există pe planeta fotbal, unul dă şi el să scoată capul la lumină (Honved), iar unul s-a pus pe dereticat în bătătură, măturând gazonul cu alde Viitorul, căreia la precedenta întâlnire îi dăduse 5 în 2 meciuri, ceea ce e altceva decât 6 în unul singur, ca acum. Ar trebui să fii niţel plecat ca să crezi că Viitorul poate întoarce cumva rezultatul, adică să bată cu 3-0, 4-1, 5-2, sau la orice scor, cu diferenţa de minimum 4! Habar n-am ce s-a petrecut acolo şi ce trebuie să (nu) faci ca să iei 5 într-o repriză, dar e clar că pe Viitorul n-o mai luăm în calcul. Clujul are şanse, mai ales că pleacă cu avantajul psihologic al obţinerii scorului favorit în tur, 1-0! Fără glumă, e greu de crezut că o să ia două fără să înscrie măcar unul. Oricum, calificarea se joacă. Nici Craiova nu poate fi sigură de calificare, fiindcă dacă nu înscrii în deplasare, totul se complică în returul de acasă. Orice gol înscris de Honved poate duce la dezastru. Singura calificată sigur e FCSB, dar nu-i motiv de mare entuziasm să elimini pe Nimeni. Aşa cum se arată lucrurile în momentul ăsta, logic ar fi să mergem mai departe cu 3 din 4. Fiind însă vorba de echipe româneşti, aproape că m-aş băga să pariez că încă una ratează calificarea în turul 3. Cât despre pătrunderea în grupe, lăsaţi... Ce, la anu' nu sunt iarăşi preliminarii!?