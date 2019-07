Fotbal

În perioada 5-9 august, stadionul Areni va găzdui cea de-a XVIII-a ediție a turneului internaţional de fotbal „Patru Regiuni pentru Europa”, o competiţie în care se întrec în fiecare an juniori cu vârsta de 16 ani, provenind din cele patru regiuni înfrăţite, judeţul Suceava, regiunea Cernăuţi, din Ucraina, Schwaben, din Germania, şi Mayenne, din Franţa. Selecționata suceveană, care va fi alcătuită din nouă jucători de la ACS Juniorul și alți șapte de la Liceul cu Program Sportiv, se antrenează intens în acest zile sub comanda profesorilor Bogdan Pantea și Marius Lup, pentru a face o figură cât mai frumoasă în turneu. Miercuri, cu începere de la ora 18.00, selecționata va susține un ultim joc test pe stadionul Areni, în compania echipei de juniori Under 18 de la LPS, condusă de Claudiu Sevaciuc, urmând ca în intervalul 3-6 august să se pregătească în regim de semicantonament la Liceul cu Program Sportiv.

„Anul trecut s-a schimbat sistemul de desfășurare a meciurilor, tocmai pentru ca participanții să aibă mai mult timp pentru socializare şi pentru excursiile organizate de gazde. Astfel, jocurile vor avea loc în două zile, pe 6 și 8 august cele patru echipe urmând să dispute câte o repriză de 35 de minute, în sistemul fiecare cu fiecare, în ambele zile de competiţie. În ce ne privește, avem o generaţie 2003 cu jucători foarte talentaţi şi suntem încrezători că putem lupta pentru câștigarea trofeului”, a declarat preşedintele Asociaţiei Judeţene de Fotbal Suceava, Ciprian Anton.

Iată și lotul de jucători care va reprezenta județul Suceava la turneul „Patru Regiuni pentru Europa”: Sebastian Cozma, Alexandru Nistor, Denis Timoficiuc, Vasile Maganu, Ciprian Hostiuc, Sergiu Eremie, Ionică Popovici, Sandu Solcan, Leonard Pascar, Vlad Hreceniuc, David Toader, Marian Ilie, Andrei Varasciuc, Denis Solovăstru, Ștefan Socoliuc și Robert Ciornei.

O singură dată, în 2011, a reușit selecţionata Sucevei să triumfe la Turneul celor 4 regiuni, în acel an competiţia desfășurându-se tot pe stadionul Areni.