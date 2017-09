Știți vorba aia, să nu-ți faci iluzii pentru a nu avea deziluzii. Până acum, anul 2017 nu fusese unul încurajator pentru dubliștii noștri, ba chiar venea în confirmarea anului precedent, la care nici Tecău, nici Mergea nu se calificaseră la Turneul Campionilor. Asta după ce în 2015 – vă mai amintiți? – românii noștri erau adversari în finală! Acum, Mergea nu are partener compatibil (decât în viața de zi cu zi, pe soția sa, ceea ce nu-i puțin lucru!) și joacă prin turnee de ITF de care nici măcar n-așafla dacă nu l-așurmări pe Facebook, în timp ce Tecău și Rojer păreau a fi ajuns la o anumită saturație, ieșind chiar și din Top 10. Cu toate acestea, în cazul ultimilor, perseverența și încrederea în partener i-au dus iarăși într-o finală de Grand Slam! Și nu oricum, ci după un traseu dificil, cu favoriții #4 în sferturi și #1 în semifinală! Pe partea cealaltă, frații Bryan au fost scoși, din fericire, de ”frații” Lopez, știut fiind că Tecău și Rojer nu prea știu să-i joace pe americani. Astfel, în finala care se va fi jucat vineri seara, s-au aflat iar față în față doi finaliști la Olimpiada de anul trecut, Tecău și ăl mai scund dintre Lopeji. Sper ca românul să-și fi luat revanșa, dacă nu, oricum finala în sine e o performanță care i-a asigurat prezența la Turneul Campionilor. Florin va fi jucat tot noaptea trecută și semifinala la dublu mixt, sper ca Vandeweghe să fi trecut peste dezamăgirea eliminării la simplu.

Și așa am ajuns și la turneul feminin, neglijat explicabil după ce am rămas fără reprezentante pe tablou încă din prima săptămână. Sezon de excepție pentru jucătoarele americane, care au acaparat toate locurile în penultimul act. Pasul spre marea finală l-au făcut Madison Keys (două seturi drastice în fața lui Coco Vandeweghe) și Sloane Stephens (după meci pe muchie cu Venus, grație unui finișde excepție în decisiv). Speculație: trebuie să fie foarte frustant să fii Simona Halep și să vezi în finala US Open două cliente ale tale, care revin după accidentări + operații: 5-1 la directe cu Madison (4-0 doar anul trecut, până la accidentare!) și 5-2 cu Sloane (2-0 anul acesta, adică două din cele trei înfrângeri suferite de americancă după revenire!)... Apropo de Simona, ea își va păstra locul 2 WTA, la distanță mică (se scrie cu două cifre) față de noul lider, Garbiñe Muguruza. Este momentul unui regret platonic referitor la tragerea la sorți, ar fi putut-o întâlni pe Șarapova măcar în turul secund, căci o singură victorie i-ar fi fost suficientă, în contextul rezultatelor, pentru a fi fost ea lider de luni!

Post-scriptum cu erată: niciodată nu e târziu pentru o corecție, se poate face și sâmbătă pentru o greșeală de la începutul săptămânii! Poate e de înțeles când lângă numele Anderson tind să alătur prenumele Kenneth, doar e vorba de singurul meci de fotbal din viața mea la care am plâns, la concurență cu Răducioiu, însă când este vorba despre sud-africanul (semi)finalist la US Open, corect este Kevin.