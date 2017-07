Marcat psihic de performanţele naţionalelor Germaniei, care au câştigat atât Cupa Confederaţiilor la seniori, cât şi Campionatul European la under 21, pronosticasem că nemţii vor curăţa tot ce e trofeu pe lume în această vară, până la Campionatul European feminin, care începe duminica viitoare, urmând să mai rezolve şi europeanul under 19, aflat în plină desfăşurare. Deşi în primele două jocuri nemţii nu rupseseră gura târgului, totuşi ultimul joc din grupă, contra Angliei, desfăşurat duminică seara, nu părea să prezinte cine ştie ce risc, englezii jucând până acum încă mai neconvingător. Şi până la pauză totul decurgea conform graficului nemţesc, cu un 0 - 0 care le asigura calificarea. Ceea ce a urmat ţine mai degrabă de literatură fantastică decât de un banal meci de fotbal: englezii le-au dat 4 bucăţi, una mai frumoasă decât alta, trimiţându-i să urmărească fazele finale ale competiţiei la televizor. Nu ştiu dacă englezii au fost chiar net superiori. Mai degrabă nu. Sau, dacă vreţi, mai norocoşi, lor ieşindu-le aproape tot, iar nemţilor mai nimic. A fost dovada că până şi echipele foarte bune au momente când fotbalul, pur şi simplu, li se termină. La numai câteva minute după terminarea acestui meci, a urmat Supercupa României, un soi de hârjoneală în iarbă, fără vreun rost, şi despre care ni se tot spune în fiecare an că e primul meci al noului sezon, când de fapt el încheie sezonul precedent, fiind finala supremă dintre câştigătoarele celor două competiţii majore. Trofeul în sine nu prezintă decât interes statistic, iar meciul de alaltăieri parcă a fost programat să ilustreze chestia asta. Celor două combatante li s-a terminat fotbalul încă dinaintea începerii meciului. A fost o parodie demnă de momentele de aur din istoria comediei, în care nişte băieţi care păreau să fie pentru prima oară în viaţa adunaţi în două echipe de câte 11 încercau să priceapă care sunt regulile după care se practică sportul respectiv. Din câte mi-am dat seama, n-au reuşit. De unde ideea că pentru Voluntari va urma un campionat întreg în care să încerce, iar pentru Viitorul o dublă europeană în care singura noastră speranţă e să nu ne luăm chiar cu sacul.