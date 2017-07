Revoltă împotriva E.ON

Un grup de 25 de familii din Cotu Băii, comuna Baia, au ajuns la exasperare din cauza calităţii serviciilor furnizorului de energie electrică. Oamenii care locuiesc pe străzile Învăţător Gheorghe Onişoru şi Moldovei acuză atât întreruperile frecvente de energie, cât şi fluctuaţiile de tensiune care le deteriorează aparatura electrocasnică sau le pun în pericol viaţa şi afacerile. Reclamaţiile scrise sau verbale pe care le-au făcut la fosta companie E.ON, actuală Delgaz Grid, nu au avut nici un rezultat. Ieri, oamenii revoltaţi s-au adunat acasă la Iustin Bîrsan, proprietarul unei păstrăvării, şi ne-au povestit necazurile lor.

Elena Apopei ne-a spus că mama ei, Lucreţia, în vârstă de 86 de ani, este bolnavă de astm şi este dependentă de aparatul de oxigen. ”După-amiaza nu-l poate folosi aproape niciodată pentru că nu este suficient curent. Ea nu poate sta mai mult de o oră, două fără aparat şi sunt zile în care, dacă bate vântul puţin mai tare, se opreşte curentul şi durează ore în şir până revine. Iar când vine, vine! Televizorul a trebuit să-l repar de două ori, două pompe de apă s-au ars, un telefon s-a ars... Înainte de alegeri, a venit un domn de la E.ON şi a spus că se va rezolva, că vor înlocui transformatorul, dar de atunci nu l-a mai văzut nimeni”, a spus femeia.

”De vreo 4-5 ani avem probleme cu curentul. La maşină pot să spăl rufe doar noaptea, ziua nu merge. La început am crezut că este defectă maşina şi am chemat pe cineva s-o repare. Când a măsurat electricianul curentul la priză, era 195 de volţi, în loc de 220 de volţi. A trebuit să-i plătesc omului deplasarea, chiar dacă maşina nu avea nimic. Placa de bază de la calculator s-a ars de două ori, la fel un cuptor electric şi decodorul de la televizor. Ca să nu mai spun de pompele din fântână. Pe toate trebuie să le reparăm din banii noştri, chiar dacă sunt în garanţie”, s-a plâns şi Ileana Mihalache.

”Bravo, E.ON!”

Fluctuaţiile de tensiune îi dau bătăi de cap şi lui Iustin Bîrsan. ”Acum e 154 v, acum e 260 v! Măsurat şi fotografiat! Plouă cinci minute - se opreşte curentul şi pun generatorul, să nu moară puietul de păstrăv. Dar curentul nu se opreşte cinci minute. Nu, la noi durează două ore, cinci ore, 23 de ore! Acum două săptămâni, 23 de ore am stat fără curent. Acum, sâmbătă, în Cotu Băii n-a căzut strop de ploaie, dar n-a fost curent mai bine de o oră. Şi generatorul merge. Anul trecut am plătit 17 milioane de lei (n.r. - lei vechi) motorina şi 2,5 milioane de lei (n.r. – vechi) uleiul. Plătesc şi curentul, 18-20 de milioane de lei (n.r. – vechi) pe factură. Plătesc, nici o problemă, dar să-l am. Vreau să plătesc curent electric, nu motorină şi ulei”, a spus omul, cu năduf.

El a reclamat situaţia la E.ON încă de când şi-a deschis afacerea, din 2014, dar a rămas doar cu sesizarea. Anul trecut a pierdut trei tranşe de puiet de păstrăv – 80.000, 60.000 şi 40.000 de puieţi, astfel că a decis să cumpere încă un generator Diesel, şi a montat o instalaţie de alarmă, care să-l avertizeze pe telefonul mobil de fiecare dată când se întrerupe alimentarea pompei de apă. La o reclamaţie pe care a făcut-o la E.ON, înregistrată în data de 18 mai 2015, a primit răspuns în iunie 2016 şi a fost informat că a fost întocmită o notă de constatare pentru montarea unui analizor calitate energie electrică. La o altă reclamaţie, făcută la Oficiul pentru Protecţia Consumatorului, împreună cu alţi 15 vecini, i s-a răspuns că în perioada la care se face referire în sesizare nu au fost probleme în reţeaua E.ON.

”Deci noi, ăştia, suntem un sat de dobitoci. Nu avem curent, ni se ard aparatele, ne mor afacerile din cauza fluctuaţiilor de tensiune şi a întreruperilor de curent, dar în reţea nu sunt probleme! Dau telefon şi aştept 36 de minute ca să răspundă cineva. Bravo, E.ON! Într-un sat întreg există un singur transformator, dar E.ON nu are o problemă cu asta! Tot spun că vor mai pune două transformatoare, ne amăgesc ca pe copiii cei mici. Transformatorul lui Ceauşescu mergea bine, dar acum 3-4 ani au pus altul, care nu mai face faţă. Cică are protecţie, dar protecţia e pentru echipamentele lor, nu pentru oameni”, spune Iustin Bîrsan, revoltat la culme.

Reclamaţiile scrise par a fi singurul mijloc de comunicare cu furnizorul de energie electrică

Destabilizarea afacerii o acuză şi Adi Răileanu, care are un mic magazin în sat. L-a deschis de mai puţin de un an şi încă nu şi-a permis să investească 5.000-10.000 de lei într-un generator de curent. La fiecare ploaie stă cu inima cât un purice, că dacă se întrerupe alimentarea cu energie timp mai îndelungat, i se strică marfa în frigidere. ”Am şase lăzi frigorifice, cu marfă perisabilă – carne şi îngheţată. Noroc de Iustin, că mi-a împrumutat un generator, că pe canicula care a fost, ce mă făceam când nu era curent?”, se întreabă el.

Cum reclamaţiile verbale nu au nici un efect - Viorica Cumpătescu ne-a spus că a fost nevoită să aştepte şi o oră şi jumătate la telefon pentru a discuta cu un operator - săptămâna trecută Iustin Bîrsan a făcut o nouă reclamaţie scrisă la furnizorul de energie electrică.

Din lista celor 12 probleme din formularul de reclamaţii, el a bifat continuitatea în alimentarea cu energie electrică, calitatea energiei electrice furnizate şi standardele de performanţă.

A notat, suplimentar, fluctuaţiile dese de tensiune: 154 v, 189 v, 254 v, întârzierile în remedierea disfuncţiilor, precum şi faptul că a fost nevoit să investească în generator şi stabilizator de tensiune. Reclamaţia a fost înregistrată în data de 3 iulie a.c., sub numărul E 812.

El speră ca măcar de data aceasta compania să-i ia pe sătenii din Cotu Băii în serios şi să rezolve problema pentru ca măcar la iarnă să nu mai doarmă cu telefonul sub cap pentru a auzi alarma de întrerupere a alimentării cu energie electrică, semn că trebuie să cupleze generatorul.