Mi-am pierdut în mod evident antrenamentul. Acela de a putea urmări simultan între 2 şi 4 meciuri pe cele două televizoare, ajutat şi de laptopul deschis pe o casă de pariuri de unde sunt atenţionat când se dă gol, astfel încât pot să comut din telecomenzi în timp util pentru a vedea reluările golurilor. De fapt, nu ştiu dacă m-a părăsit sau doar mi s-a atrofiat atenţia distributivă, ori poate nu e nevoie de ea în situaţia anormală de acum, în care fotbalul se joacă în dorul lelii, cu încetinitorul, în ritm de amicale, ceea ce nici nu e de mirare, întrucât pe vremea asta, în fiecare an, toată suflarea fotbalistică mondială e pe plajă, cu gagici pe genunchi şi cu halbe în mâini. Sigur că plajele diferă de la caz la caz (adică de la campionat la campionat, fiindcă evident că un fotbalist din Premier League, care are salariul cât toată Liga 1 românească, n-o să meargă la Varna, ci în Bali sau Hawaii), şi tot aşa şi mărcile de bere. Despre gagici nici n-are sens să discutăm, cele ale ălorlalţi părând să aparţină altui regn decât cele ale românilor. Revin la tema principală. Letargia din iarbăeste demonstrată de două lucruri: mai întâi, un antrenor român a declarat că i s-a părut că e vorba de un meci amical, nicidecum de unul de care depinde supravieţuirea în prima ligă, iar în Germania, într-un meci aşteptat îndârjit, primul fault s-a produs în minutul 31! Sunt dovezi incontestabile că fotbalul oficial practicat la vreme de vacanţă este mai degrabăfraudulos. La noi, în principiu, soarta campionatului s-a jucat deja, cele două principale pretendente au frecat băşica dintr-o parte în alta, evident că mai cu hărnicie FCSB, numai că CFR Cluj are veşnicul atu al baftei porceşti a lui Dan Petrescu, astfel că a câştigat meciul şi, zic eu, titlul. De la Steaua s-a remarcat în primul rând antrenorul Gheorghe Becali, care a decis schimbarea numitului Vină după ce acesta apucasesăjoace vreo bună juma' de oră. În rest, parcă ceva mai mult fotbal au arătat Voluntarii decât ambele pretendente la titlu, chestie care poate să-i mire doar pe fraieri. Bănuiam că fotbal va fi mai puţin, dar am văzut puţin către... deloc!