Lucrările artistului plastic humorean Radu Bercea, Cetățean de onoare al Fălticeniului, alături de cele ale profesoarei Angelica Murărașu din Mălini, pot fi admirate până la sfârşitul lunii aprilie în Sala de marmură a Colegiului Național „Nicu Gane” din Fălticeni.

Vernisajul expoziției „Flori de câmp” a avut loc în după-amiaza zilei de luni, 15 aprilie. Alături de cei doi pictori au fost elevi ai colegiului gazdă, cadre didactice din Fălticeni, Mălini, Cornu Luncii, prieteni apropiaţi din Fălticeni, Gura Humorului şi Dolheşti, membri ai Cenaclului „Nicolae Labiș”, iubitori de artă.

Toţi cei prezenţi au apreciat calitatea lucrărilor şi tehnicile prin care acestea au fost realizate. De asemenea, aceştia au felicitat-o pe profesoaraAngelica Murărașupentru prima expoziţie personală şi pe pictorul Radu Bercea, care revine cu drag la Fălticeni de fiecare dată când este invitat.

Despre revederea cu pictorul şi graficianul Radu Bercea şi lucrările profesoarei Angelica Murărașu au împărtăşit impresii artistul plastic Mihaela Matei, profesorii Constantin Bulboacă, Codrin Bența şi Maria Creţu – Ţigănescu.

„Este o expoziţie cu flori pentru că florile înseamnă întotdeauna pentru noi motiv de bucurie, destindere, de relaxare. Florile vorbesc despre perfecţiune, despre bunătate. Despre culoare, despre modul nostru de a fi mai buni când avem astfel de frumuseţi în jurul nostru. Domnul Bercea nu a venit singur astăzi, este împreună cu o colegă de-a noastră, Angelica Murărașu, profesoară de limba şi literatura română, care expune pentru prima oară în cariera ei de artist”, a spus profesorul Codrin Benţa, directorul Colegiului Național „Nicu Gane”.

Profesorul Constantin Bulboacă, un prieten apropiat al artistului plastic Radu Bercea, a vorbit despre locul potrivit pentru a se organiza expoziţii de artă, unul dintre acestea fiind Colegiul <Nicu Gane>, „un cadru fertil pentru toate categoriile de artiști”,dar şi despre ceea ce înseamnă pictorul humorean pentru arta plastică din judeţul Suceava şi din România şi ce înseamnă debutul, alături de un artist, consacrat pentru Angelica Murărașu.

„Este o bucurie, este o primăvară eternă a trăirilor atunci când ies florile din pământ, când înfloresc, când vezi chipul oamenilor zâmbind. Radu Bercea are o tinereţe extraordinară şi alături de Angelica Murărașu sunt doi artişti care se completează precum Yin și Yang”, a precizat Constantin Bulboacă.

Arta aduce optimismul

Despre expoziţie şi despre exemplul pe care trebuie să îl urmeze tinerii a vorbit şi Mihaela Matei, ea însăşi o pictoriţă foarte cunoscută, cu o vastă experienţă în pictură murală monumentală, proiecte cultural-educative și design.

„Mă bucur că încă sunt oameni care nu renunţă la visurile lor şi care, mai mult decât atât, reuşesc să le dea mai departe. Sunt convinsă că toţi copiii şi tinerii care sunt prezenţi la acest vernisaj au o afinitate şi o nevoie de un raţionament mai mult decât un ecran şi mai mult decât lucrurile cu care se întâlnesc în fiecare zi. Sunt convinsă că la un moment dat o să impacteze în viaţa tinerilor fiecare experienţă pe care oamenii, care nu renunţă la visurile lor pentru a-i mulţumi pe alţii, şi pentru care fiecare obstacol este o şansa de creştere şi dezvoltare personală, devin un exemplu pentru ceilalţi”, a precizat Mihaela Matei.

Radu Bercea le-a mulţumit domnişoarelor, doamnelor, şi domnilor din Fălticeni că îi sunt alături la fiecare expoziţie, „Vă mulţumesc că aţi venit şi astăzi şi sper să vă bucuraţi de aceste lucrări”, a spus artistul Radu Bercea.

Săptămâna viitoare, pe 23 aprilie, artistul plastic şi graficianul Radu Bercea va susţine la Colegiului Național „Nicu Gane” ateliere de pictură şi caricatură.

Profesoara Angelica Murărașu a spus că are emoţii şi că visul ei a devenit realitate, mulţumind tuturor celor care s-au ocupat de crearea acestui eveniment şi, nu în ultimul rând, unui om special care a crezut în talentul său, profesoara Eleonora Bulboacă.

„Povestea mea este un pic tristă. În urmă cu patru ani mi-am pierdut soţul şi ca să nu cad în depresie am încercat să scriu. Nu mi-a ieşit. Fiica mea ce mică pictează şi face grafică, am luat acuarelele ei şi am început să pictez flori. Am simţit că asta mă ajută să merg mai departe, mi-a adus optimismul şi zâmbetul.

Nu m-am apucat de pictat în ideea că am să expun vreodată. Pentru că Dumnezeu lucrează prin oameni, doamna profesoară Eleonora Bulboacă, pe care o cunosc de peste 20 de ani, m-a ajutat să ajung unde sunt astăzi, profesor de limba şi literatura română şi îi mulţumesc foarte mult. Tot dumneaei mi-a făcut cunoştinţă cu pictorul Radu Bercea care m-a luat sub aripa lui şi căruia îi mulţumesc cu recunoştinţă. Sper că toţi cei care aţi văzut lucrările să simţiţi măcar puţin din sentimentele pe care le-am avut eu când am creat picturile”, ne-a spus prof. Angelica Murărașu.

Manifestarea s-a încheiat cu un moment artistic oferit de prof. Alexandra Chifan, copiii Maria Chifan, Hristina Chifan și David Rusu şi un recital de flaut oferit de profesorul Puiu Crețu. Partenerii evenimentului au fost Asociația Culturală „Nicolae Labiș” și Asociația „Spirit Liber”.