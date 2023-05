Artă. Simboluri

La Muzeul de Istorie Suceava s-a vernisat luni, 15 mai 2023, expoziția „Cărări spre lumină”. Gazda evenimentului, Irina Țibulcă, specialist Birou Artă din cadrul Muzeului Național al Bucovinei, a spus încă de la început că lucrările din expoziție aparțin unui grup de artiști plastici de renume și foarte bine poziționați în ierarhia artei plastice românești, unii dintre ei prezenți la vernisaj.

Publicul a putut să admire lucrări „surprinzătoare prin varietatea tehnică și compozițională”. Și-au prezentat lucrările în expoziție artiștii: Loredana Axinte, Gabrel Baban, Roxana Bliorțu, Mihaela Brajinca, Marius Neculae Brajinca, Adrian Bratiloveanu, Ioan Bratiloveanu, Emilia Burlacu-Gusbeth, Ovidiu Buzec, Ioan Coțofan, Sergiu Valentin Grapă, Adrian Grosari, Eugenia Goraș, Oana Ruxandra Hrișcă, Niculai Moroșan, Oana Chilariu Moruz, Viorica Moruz, Lucia Pușcașu, Sebastian Rațiu, Dimitrie Roman, Camelia Sadovei, Traian Seserman, Ioan Șoldănescu, Bogdan Ungureanu, Constantin Ungureanu BOX, Ioan Rareș Ursache, Marina Pișta, Alexandros Pintilii Karciucas, Gavril Pohoață, Claudia Prelipcean, Ana Maria Ovadiuc.

„O expoziție care problematizează un mod de abordare a simbolului”

Despre expoziție a vorbit mai întâi istoricul de artă Gabriel Herea, care a apreciat că „în fapt, avem o expoziție care problematizează un mod de abordare a simbolului. Expoziția are în titlu cuvântul cărare, are în titlu cuvântul lumină. Cărarea are întotdeauna două capete. Lumina este la un capăt al ei. (...) Elementul plastic, care dă chip, e iconic, și când spun iconic nu mă refer la icoană liturgică, în sensul în care o știm, ci mă refer la fenomenul de întipărire pe care un element plastic îl are prin natura lui. Și mă refer la capacitatea omului de a se întipări cu elementul plastic prin natura lui de om. Și atunci când propunem o asemenea expoziție, în care aducem împreună atât de mulți autori, care abordează arta lor, utilizând în arta lor elemente simbolice legate de o cultură liturgică, de o cultură religioasă, atunci avem o problematizare majoră”.

Prezent cu lucrări în expoziție, pictorul Constantin Ungureanu BOX a vorbit publicului despre simbolurile canonice și necanonice, importanța și aportul lor în viața spirituală a societății. „Ca să înțelegem ce înseamnă icoana de rit ortodox, ca să înțelegem ce înseamnă spiritul creștin, trebuie să înțelegem ce înseamnă creștinismul”, a spus Constantin Ungureanu BOX, aducând argumente în acest sens. La finalul evenimentului, Ștefan Capră, elev în clasa a IX-a la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, prof. îndrumător Cristina Ungureanu, a interpretat la vioară „Balada” lui Ciprian Porumbescu.

Expoziția este organizată de Muzeul Național al Bucovinei și Uniunea Artiștilor Plastici din România, Filiala Suceava, și va putea fi admirată până la sfârșitul lunii mai.