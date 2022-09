Inițiativă

Un tânăr în vârstă de 27 de ani, Florin Bucuțea, din satul Dăișoara, județul Brașov, învățătoarea Angela Brahariu și preotul Mihai Brahariu din localitatea Cumpărătura, județul Suceava au inițiat un proiect de înființare a unei biblioteci în satul Cumpărătura și fac apel la iubitorii de lectură să-i susțină prin donarea de cărți.

Demersul pentru biblioteci în sate îi aparține lui Florin Bucuțea, care în vara anului 2019 a amenajat de la zero o bibliotecă într-o încăpere a căminului cultural din sat. El a declarat că a pornit cu un afiș postat pe rețelele sociale și a cerut oamenilor să doneze din cărțile pe care nu le mai folosesc „sau pe care le au și le folosesc dar își doresc să le împărtă cu elevi din localități rurale care poate nu au acces la ele”. „Din februarie 2019 până în august același an, biblioteca a fost utilată, cu un patrimoniu de peste 5000 de volume, rafturi, calculatoare, imprimantă, chiar și mobilier. Toate au fost primite din donații din întreaga țară. Astfel, în 2019 s-a deschis și inaugurat oficial Biblioteca Dăișoara, după atâta vreme de când Emanoil Bucuța a înființat-o în anii 1940, în același loc, motiv pentru care astăzi am ales să îi poarte numele”, ne-a spus Florin.

El a fost contactat de învățătoarea Angela Brahariu, din Cumpărătura, pentru a face un proiect similar și aici. Ea a declarat că un studiu recent arată că în țara noastră 6 din 10 școli din mediul rural nu au o bibliotecă și că doar 10% dintre cetățeni cumpără în zilele noastre o carte. „Am decis să derulez în ultimii ani la Școala Primară Cumpărătura proiecte care au avut ca scop promovarea lecturii ca obicei cotidian, gândindu-mă că o carte aduce în atenția copilului fie modele de urmat, fie modele de evitat. Pentru că nu avem o bibliotecă în școală, aduceam copiilor cărți de acasă sau împrumutam de la biblioteca Școlii Gimnaziale Bosanci. Pe rețelele de socializare am văzut că un tânăr din județul Brașov, Florin Bucuțea, face lucruri minunate și că a înființat mai multe biblioteci rurale acolo în județ. L-am contactat de îndată ce am văzut că mai are disponibile cărți. De aici a luat naștere minunatul proiect "Dăruiește o carte, un copil să aibă parte" , care a debutat neașteptat de bine și care sperăm să se finalizeze așa cum ne dorim”, a povestit învățătoarea.

Florin a afirmat că în ultimii 3 ani, din donații, cu ajutorul iubitorilor de carte a înființat încă 5 biblioteci în județul Brașov, iar la șaptea a depășit granițele județului și a ajuns în Suceava, la Cumpărătura. Aceasta pentru că ,,oamenii sunt minuni”. „Doamna învățătoare Angela Brahariu și părintele Mihai Brahariu mi-au zis că vor veni la Brașov și Dăișoara după cărți, de la 400 de km, plini de entuziasm și motivație să facă și în locul lor de suflet o bibliotecă. Am avut bucuria să îi întâlnesc și vă spun cu mâna pe inimă că sunt oameni de care comunitățile noastre au nevoie”, a declarat tânărul brașovean. Potrivit acestuia, în acești 3 ani a militat pentru accesul tinerilor din mediul rural la o educație de calitate, cu acces la tehnologie și internet, la metode non-formale care să îi atragă spre o bibliotecă. „Bibliotecile pe care le facem sunt locuri primitoare, în care încercăm să ajutăm la reducerea absenteismului și abandonului școlar. Aici facem ateliere, work-shop-uri, vizionăm filme documentare, invităm oameni care să deschidă drumuri și orizonturi, cântăm, organizăm seri de lectură și multe alte astfel de activități din sfera educațională și culturală”, a spus Florin. El susține că sistemul funcționează și s-a dovedit atât în timpul pandemiei, când mulți dintre elevii din rural care nu aveau acces la internet au venit și au învățat la bibliotecă, dar și acum, când cadrele didactice „vor să le arate o nouă perspectivă, sau să învețe pe baza unui documentar, sau să citească nu într-o bancă, ci de pe o pernă, într-o echipă”.

Florin Bucuțea îndeamnă oamenii să doneze pentru viitoarea bibliotecă de la Cumpărătura, de la cărți până la obiectele necesare unui spațiu care se dorește a fi primitor pentru copii, tineri și pentru toți oamenii care îi vor trece pragul, convins că educație „se va face atâta vreme cât vor fi oameni care vor planta un copac la umbra căruia nu vor sta niciodată”.

Cei care doresc să doneze îi pot contacta pe inițiatori, Florin Bucuțea – telefon 0760513097, Angela Brahariu - 0787 818 887, sau pot trimite cărțile prin poștă sau curier la Cumpărătura.