Recunoaştere

Sâmbătă, 17 septembrie, în cadrul ediţiei a doua a proiectului de promovare a municipiului Fălticeni „Împreună susţinem promovarea - Fălticeni, Mon Amour”, cu ocazia vernisajului expoziţiei „Retrospectivă” care cuprinde 37 de lucrări ale prof. univ. dr. Suzana Fântânariu, primarul Cătălin Coman a înmânat graficienei care a atras atenţia lumii artistice şi culturale, cunoscând laurii succesului pe întreg mapamondul cu lucrările sale, titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni.

Născută pe 15 septembrie 1947, în localitatea Baia, judeţul Suceava, absolventă a Liceului de Artă „Octav Băncilă” din Iaşi şi a Institutului de Arte Plastice „Ioan Andreescu” din Cluj-Napoca (1968-1974), Suzana Fântânariu este cunoscută ca „Doamna graficii contemporane româneşti”. Cu o activitate spectaculoasă, cu sute de expoziţii în ţară şi străinătate, cu numeroase participări şi premii la diferite bienale internaţionale, doctor în arte vizuale, cu o carieră academică extraordinară ca profesor universitar şi coordonator de doctorate la Facultatea de Artă şi Design din cadrul Universităţii de Vest din Timişoara, Suzana Fântânariu s-a întors la Fălticeni, la invitaţia generoasă a Asociaţiei „Rotary Club Fălticeni”, pentru a prezenta o serie de lucrări realizate în tehnica xilogravurii, desen, xilo-obiect.

Un artist încadrat într-un circuit internaţional

Despre Suzana Fântânariu şi creaţia sa, care se regăseşte în marile galerii şi muzee ale lumii, a vorbit Grigore Ilisei. Scriitorul ieşean a considerat că ceea ce se întâmplă la Fălticeni contrazice o zicere celebră, „nimeni nu este profet în ţara lui”, precizând: „Doamna Suzana Fântânariu, sunteţi profet în ţara rădăcinilor dumneavoastră”.

„Doamna Suzana Fântânariu este o personalitate marcantă, încununată de premii, care sunt copleșitoare pentru creatorii români. Când i-am spus că oraşul îi va acorda titlul de Cetăţean de Onoare, doamna Fântânariu a fost emoţionată, spunând că este o mare bucurie şi o onoare pentru ea. Este bivalentă această chestiune pentru că, pe de o parte este o mare onoare pentru dumneaei şi o bucurie a lăuntricităţii ei sufleteşti, dar în acelaşi timp este o mare onoare şi pentru acest oraş pentru că creaţia ei aureolează spaţiul acesta mitic al Fălticeniului”, a spus Grigore Ilisei, argumentând cele spuse cu mărul prezent în mai multe lucrări din expoziţie.

Grigore Ilisei a vorbit şi despre traseul artistic şi al vieţii Suzanei Fântânariu, „unul suitor şi truditor, pentru că au fost multe meandre în existenţa ei artistică şi este, până la urmă, în firea lucrurilor să se întâmple acest lucru. Sunt puţini cei care <săgeată> distanţele fără obstacole. Noi avem mereu, ca în povestea lui Arap Alb, nişte cumpene pe care trebuie să le depăşim. Şi doamna Suzana Fântânariu a avut forţa acelor înaintaşi din Cetatea lui Alexandru cel Bun (Catedrala Catolică din Baia construită în anul 1410 din porunca domnitorului Alexandru cel Bun) care au ţinut o Moldovă mare şi foarte respectată în ţinutul acesta răsăritean şi nu numai, să treacă peste obstacole. Mereu a fost în căutarea absolutului şi a necunoscutului şi mereu s-a reinventat, şi asta este foarte important. Perioada de după '90, mai destinsă şi cu contacte internaţionale mai multe i-au permis să se încadreze într-un circuit internaţional şi să folosească reinventarea semnificaţiilor lucrărilor sale prin instalaţiile, colaje, pentru ca, în final, să se întoarcă spre pictura de şevalet şi să ne prezinte aceste chipuri expresioniste sui-generis. Expresionismul e un strigăt, este o durere, este o suferinţă, este anxietatea lumii de astăzi”, a spus Grigore Ilisei, un apropiat al artistei şi al familiei sale prin scrierile despre Suzana Fântânariu şi prin cele despre represiunile pe care le-a suferit familia sa în trecut.

Un artist complet, valoros, vizionar, ireversibil, marcat de înţelepciune

Primarul Cătălin Coman a apreciat colaborarea cu Asociaţia „Rotary Club Fălticeni” pentru a realiza un moment deosebit nu doar în viaţa Suzanei Fântânariu, care a fost sărbătorită la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani alături de fălticeneni, prind vernisajul expoziţiei de la Biblioteca Municipală, ci şi în istoria artelor plastice locale reprezentate de nume mari, cum ar fi Ion Irimescu, Dimitrie Hîrlescu, Aurel Băeşu, Ştefan Şoldănescu, Mihail Gavril, Gabrel Baban.

„Avem ocazia să fim în faţa unui artist complet, valoros, vizionar, ireversibil marcat de înţelepciunea şi emoţia descoperirii de sine şi care, de la începutul anilor ’90, se preocupă pentru integrarea celei de-a treia dimensiuni în lucrările sale.

Cu un limbaj plastic de un rafinament rar, Suzana Fântânariu excelează în domeniul xilogravurii şi al desenului şi ne uimeşte cu lucrări tridimensionale de mare anvergură, dovedind o forţă incredibilă, creând compoziţii neegalate până astăzi în arta autohtonă.

Sunt onorat şi emoţionat pentru că, din nou, avem un moment cultural excepţional la Fălticeni, un moment realizat împreună cu Rotary Club Fălticeni, cărora le mulţumesc pentru activitatea densă, concentrată, pentru a promova imaginea culturală a municipiului şi oamenii noştri valoroşi.

Am citit împreună cu colegii din Consiliul Local impresionanta mărturie a activităţii doamnei Suzana Fântânariu, un CV impresionant, câteva zeci de pagini scrise mărunt, o sinteză pentru că altfel ar fi trebuit să stăm în acea şedinţă de Consiliu Local mult timp pentru a citi toate aceste realizări.

Vă mulţumesc în numele meu personal, în numele Consiliului Local, în numele întregii comunităţi, şi suntem extrem de onoraţi că aţi acceptat să fiţi desemnată Cetăţean de Onoare. Sunt convins că activitatea dumneavoastră va îndeplini aceste scopuri comune pe care le avem de promovare şi de mediatizare a valorilor culturale pe care municipiul Fălticeni le are prin oamenii săi”, a motivat primarul Gheorghe Cătălin Coman decizia deliberativului local de a acorda titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni prof. univ. dr. Suzana Fântânariu.

Revenirea la Fălticeni, un dar extraordinar

Expoziţia vernisată la Fălticeni este o ofrandă adusă oraşului în care Suzana Fântânariu a decis să reîntoarcă pentru a reîntregi familia, pentru a fi alături de fraţi, nepoţi, strănepoţi şi prieteni apropiaţi, aproape toţi fiind prezenţi la vernisajul de sâmbătă.

Graficiană şi artist interdisciplinar, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Români, Suzana Fântânaru a mulţumit pentru înalta distincţie locală acordată, anunţând întoarcerea „la rădăcini”.

„Am sentimentul că nu sunt în Fălticeni, că sunt undeva, într-un loc eliptic, într-un loc cultural profund, într-un loc unde oamenii sunt extrem de dedicaţi, cu o istorie culturală profundă. Rămân cu regretul că, după absolvirea facultăţii nu am putut să mă întorc acasă. În 1975 am avut repartiţie, deşi eram şefă de promoţie, la Craiova. Acesta a fost şocul meu şi despărţirea de Moldova, pentru că tot ceea ce am învăţat la Cluj, timp de şase ani, nu am putut să continui şi să pun umărul la viaţa culturală a Moldovei. Am avut un traseu în nomadie, în sensul că am făcut liceul la Iaşi, şase ani la Cluj, facultatea, apoi repartiţia la Craiova, unde am stat 13 ani în învăţământ, la Liceul de Artă. Dintr-un motiv personal, familial, a trebuit să plec la Timişoara. Am făcut un circuit foarte greu, o experienţă bogată dar risipitoare din punct de vedere al energiei şi din punct de vedere cultural. Aveam responsabilitatea de a duce cu mine dorul şi rădăcinile, să pun apă copacului, să nu mă risipesc în acest circuit pe care nu l-am dorit, dar nu am avut încotro.

Revenirea la Fălticeni este un dar extraordinar pentru că mă recuperează. Fălticeniul mă recuperează aşa cum m-a recuperat şi comuna Baia în urmă cu câţiva ani, făcându-mă Cetăţean de Onoare. În aceste zone trebuia să trăiesc şi să fiu performantă în profesie, să duc mai departe destinul acesta de artist plastic.

Nu numai că am onoarea de a primi titlul de Cetăţean de Onoare, pentru mine e pur şi simplu vorba de o recuperare, o recuperare nativă, o recuperare a sentimentelor mele care mă risipesc. Mă întorc exact unde trebuie, mă întorc de unde am plecat. Şi mă întorc bine în sensul că o astfel de sărbătoare este o mare bucurie şi un mare dar.

Vă promit că, deşi am o vârstă mare, o să încerc să fiu mai prezentă, mai activă pentru zona Fălticeni, pentru că sunt într-un transfer de la Timişoara la Fălticeni. L-am început acum câţiva ani, dar pandemia m-a ţinut pe loc. Sunt atât de fericită pentru că prea mult am fost plecată din zonă şi aş fi putut să fac mult mai mult pentru Baia, pentru Fălticeni în mod special. În curând ne vom regăsi”, a fost promisiunea făcută de Suzana Fântânariu.

Lucrări în marile galerii şi muzee ale lumii

Prezentă prin creaţia sa în marile galerii şi muzee ale lumii, apreciată cu cele mai înalte forme ale recunoaşterii talentului şi demersului artistic, în cele mai reprezentative evenimente expoziţionale mondiale, Suzana Fântânariu face parte din elita artistică autohtonă.

Indiferent de tehnica adoptată, Suzana Fântânariu a reuşit de-a lungul carierei sale să devină un reper, lucrările sale dezvăluind un univers sensibil, apreciat atât de critica de specialitate cât şi de simpli privitori. Expoziţia care urmează a fi vernisată la Fălticeni la mijlocul lunii septembrie, cu prilejul împlinirii a 75 de ani de viaţă, are rolul de a evidenţia parcursul creator şi de a face mai bine înţelese particularităţile demersului artistic dezvoltat de artistă.

Suzana Fântânariu a vernisat peste 60 de expoziţii personale în ţară şi străinătate: Roma / Italia; Mödling, Klagenfurt / Austria; Wassenaar, Utrecht / Olanda; Paris / Franţa; Sharjah / EAU; Budapesta, Sopron / Ungaria; Saitama, Oyama City / Japonia; Bucureşti, Timişoara, Iaşi, Craiova, Arad, Lugoj, Fălticeni, Tg. Jiu / România şi a participat cu lucrări la peste 300 de expoziţii de grup în ţări de pe toate continentele.

A participat la bienale şi trienale internaţionale de gravură în cele mai importante centre culturale ale lumii din Cehoslovacia, Germania, Elveţia, India, Franţa, Polonia, Bulgaria, Italia, Olanda, Iugoslavia, Slovenia, Japonia, Spania, Koreea, Dubai, Ungaria, Canada, Egipt, China, Austria, Serbia, Macedonia, Suedia, Turcia, România, numărându-se printre cei mai premiaţi artişti români pe plan mondial.

Acordarea titlului de Cetăţean de Onoare al Municipiului Fălticeni prof. univ. dr. Suzana Fântânariu, graficiană şi artist interdisciplinar, membră a Uniunii Artiştilor Plastici din Români, reprezintă un gest simbolic şi recunoştinţă către oamenii locului care menţin vie flacăra fenomenului artistic din urbea de pe Şomuz.