Elevii din clasele a V-a și a VI-a de la Școala Gimnazială „Bogdan Vodă” din Câmpulung Moldovenesc au realizat, în cadrul orelor online de Educație Plastică, sub îndrumarea profesoarei Otilia Mahu, o expoziție online de pictură și grafică. Lucrările elevilor sunt foarte reușite și au fost create în ultimele două săptămâni de învățământ online.

Profesoara Otilia Mahu ne-a spus că a comunicat foarte bine cu elevii pe grupul de WhatsApp, de unde le-a mai dat mici sfaturi, i-a mai corectat, dar, în principiu, elevii au făcut lucrări după propria lor imaginație și după talentul fiecăruia.

„După aceste prime două săptămâni de școală online, am constatat că elevii au fost foarte receptivi, au lucrat cu plăcere și mi-au trimis în fiecare zi temele pentru acasă. Când am văzut câte lucrări valoroase s-au adunat, am decis să selectez câteva și le-am postat pe Facebook, într-o mică expoziție. Intenționam să mai realizez în acest an școlar două expoziții la școală, una dedicată primăverii și alta cu anotimpul vara, că să surprindem imaginea celor patru anotimpuri”, a completat prof. Otilia Mahu.

Din păcate, epidemia i-a surprins pe elevi și pe profesoara lor în timp ce pregăteau expoziția „Bucuriile primăverii”. De asemenea, prof. Otilia Mahu urma să meargă cu Corul „Vivat” la Piatra Neamț, la faza interjudețeană a Olimpiadei Corale. Toate acestea nu s-au mai realizat. La fel ca și alți profesori, și Otilia Mahu se bucură că s-a reîntâlnit cu toți elevii în mediu virtual, și se bucură pentru faptul că elevii sunt prezenți la aceste ore de Educație Plastică, că lucrează cu bucurie și că arta face parte din viața lor.

„Eu mai fac la Școala <Bogdan Vodă> și un opțional de Folclor, la clasele a V-a. Și aici, copiii au învățat, printre altele, să facă cusături tradiționale. Și opționalul continuă online, copiii continuă să lucreze acasă și îmi trimit cusături minunate, iar lucrul acesta mă bucură nespus. Mă bucură pentru că-i văd că lucrează cu drag, în aceste vremuri tulburi, în care școala românească a avut enorm de suferit”, ne-a mai spus prof. Otilia Mahu.