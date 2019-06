Cultural

În seara zilei de sâmbătă, 22 iunie, la Sala de spectacole „Draga Olteanu Matei” din municipul Fălticeni, a avut loc avanpremiera spectacolului „Aproape Labiş”, al Trupei de Teatru „Birlic”, a Asociaţiei „Fălticeni Cultural”, scenariul şi regia purtând semnătura cunoscutului actor şi regizor Vlad Rădescu.

Piesa începe tragic, cu moartea poetului, pe 22 decembrie 1956, la aproape două săptămâni după ce Nicolae Labiş ar fi fost „ajutat” să-şi găsească sfârşitul sub un tramvai pentru că începuse să se îndoiască de doctrina comunistă, dar continuă optimist, vesel uneori, dând speranţă şi încredere spectatorului. Împreună cu regizorul Vlad Rădescu, cei 11 elevi actori pornesc timp de aproape o oră în căutarea poetului Nicolae Labiş şi a locurilor care i-au devenit versuri şi rime, începând cu satul natal, Poiana Mărului din comuna Mălini, cu frumuseţea sălbatică a locurilor, cu anii de şcoală petrecuţi la liceul în care învaţă şi majoritatea membrilor Trupei Birlic. Ritualul de înmormântare, cunoscut atât de bine de copii, făcea parte din cotidianul acelor vremuri marcate de război şi mai apoi de seceta din 1946, iar vânătoarea era singura şansă de supravieţuire. Moartea căpriorului avea să rămână întipărită în memoria lui Labiş, întâmplarea fiind transpusă în versurile “Moartea căprioarei”. După un salt în timp care trece şi prin mai multe aspecte care au marcat viaţa poetului din Mălini ne întoarcem la „Pasărea cu clonţ de rubin” care s-a răzbunat, „puii păsării cu clonţ de rubin/ Ciugulind prin ţărnă/ Vor găsi poate/ Urmele poetului Nicolae Labiş/ Care va rămâne o amintire frumoasă...”.

O întâlnire cu Margareta Labiş, o idee pentru un spectacol de teatru

„Un spectacol la care se lucrează de ceva timp, ideea realizării lui venind după o întâlnire providenţială cu doamna Margareta Labiş, la Muzeul Literaturii Române din Bucureşti, când am fost în excursia <Pe urmele lui Birlic>. Această piesă va fi o surpriză şi pentru ea, pentru că va fi invitată la Festivalul de Teatru <Grigore Vasiliu Birlic>, care se va desfăşura la Fălticeni, în perioada 26 august – 1 septembrie. Mulţumim prietenului nostru, actorul Vlad Rădescu, care, mai în glumă mai în serios, atunci când îl lăudam pe Ovidiu Cuncea, un alt prieten bun al Trupei de Teatru <Birlic> că a pus în scenă trei spectacole cu tinerii fălticene, a spus că va pune în scenă trei spectacole. Avea doar un spectacol, <De-a baba oarba>. Acum nu pune doar un spectacol în scenă, ci două”, ne-a spus preotul Liviu Mihăilă, preşedintele Asociaţiei „Fălticeni Cultural”.

Actoria contribuie la dezvoltarea personală

De la actorul Vlad Rădescu am aflat că în ultimele săptămâni se lucrează zi lumină, pentru a aduce în lumina reflectoarelor două spectacole, cel prezentat sâmbătă şi cel a cărui avanpremieră va avea loc marţi, 2 iulie. Este vorba de o piesă de teatru după o dramatizare făcută de o tânără scenaristă şi critic de teatru foarte talentată şi foarte cunoscută ale cărei piese se joacă la Teatrul Naţional din Bucureşti, la Craiova, Sibiu, un spectacol pe care Mihaela Michailov l-a făcut pentru unul din cei mai buni regizori din România, Radu Apostol.

„Astă seară vedeţi un fel de repetiţie generală cu public, premiera urmând a avea loc în timpul Festivalului de Teatru <Grigore Vasiliu Birlic>. O parte dintre aceşti copii, care sper că vor fi o parte din viitorii mei colegi, au fost la înălţime cele câteva zile în care am lucrat, nu foarte multe, şi pot să spun că este aproape un record pentru un spectacol de aproape o oră. Se numeşte <Aprope Labiş> pentru că nu am vrut să fac un recital tip clasic, să vedeţi nişte elevi care se înşiră şi spun nişte poezii şi mai dăm drumul la muzică între ele şi pe sub ele. Este un spectacol al lor, al elevilor de la Colegiul <Nicu Gane>, care sper să îi reprezinte cu glumele lor, cu emoţiile lor, cu ironia lor, cu umorul lor, cu autoironie vizavi de ei, vizavi de şcoala în care învaţă, vizavi chiar de Labiş însuşi.

Mulţumesc prietenilor care sunt aici, familiilor şi părinţilor pentru că aţi avut răbdare şi încredere în aceşti copii şi în noi. Să ştiţi că nu îşi pierd timpul aici. Chiar dacă nu vor face această meserie, pentru că nu toţi îşi doresc să fie actori, dar ceea ce facem aici, împreună, va contribui foarte mult la dezvoltarea personală. Actoria este o profesie care se ocupă de om, îl are în centrul atenţiei şi atunci este foarte importantă pentru prezentul şi viitorul copiilor voştri. Cu cât vor şti mai multe despre ei, vor fi cu atât mai puternici.

Noi venim şi facem treaba asta pro bono, voluntar, ne-am îndrăgostit de locul acesta şi îl apreciem pe părintele Liviu Mihăilă pentru ceea ce face. Acesta este adevărul”, a spus actorul Vlad Rădescu.

Distribuţia: Denisa Hreamătă, Sofia Opaiţ, Roberta Roman, Lavinia Acatrinei, Andrei Tulumb, Silviu Dobre, Teodor Suditu, Octavian Ciobîcă, Şerban Mihoc, Adrian Onofrei, Lucian Văleanu.