Știința în stradă

Sucevenii curioși să afle cum funcţionează lucrurile, ce impact are ştiinţa în viața de zi cu zi, ce înseamnă să fii cercetător și cât de interesantă poate fi munca de cercetare sunt invitați vineri, de la ora 16.00, la „Noaptea Cercetătorilor”.

Ediția 2018 a evenimentului ştiinţific se va desfășura pe platoul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV).

Participanții au ocazia să ia parte la activități, să cunoască oamenii din spatele experimentelor și să participe la workshopuri și concursuri.

Atelierele și standurile vor fi organizate în trei secțiuni: Zona Hands - On (Astronomie și astrofizică, Speologie – o lume paralelă, Mașina electrică, Imprimata 3D, Mână robotică, Vârsta Pădurii, Robotică și mecatronică etc.), Zona Agora (Filme ştiinţifice 3D & 2D, Spectacole de Planetariu, Expo Inventica etc.) și Zona Sci Fun (Reciclare creativă, Scrable și șah uriaș, Demonstrații de Touchball, jocuri creative pentru cei mici etc.).

Programul complet al manifestării poate fi consultat la https://www.noapteacercetatorilor.eu/suceava.

Evenimentele de popularizare a ştiinţei au loc, vineri, în peste 20 orașe din România.

Potrivit organizatorilor, „<Noaptea Cercetătorilor> își propune să arate publicului larg ce înseamnă să fii cercetător. Primul eveniment <Noaptea Cercetătorilor> a fost organizat în 2005 şi a atras până acum peste 1,5 milioane de vizitatori. Evenimentul oferă oamenilor de ştiinţă şansa de a intra în legătură cu publicul, iar vizitatorilor ocazia de a descoperi universul ştiinţei. Proiectul se adresează minţilor curioase și tinerilor care doresc să înceapă o carieră în cercetare”.

În Suceava, evenimentul este organizat de Universitatea „Ștefan cel Mare”, Societatea Știintifică „Cygnus”, Inspectoratul Școlar Suceava, Primăria Suceava, cu sprijinul Muzeului Bucovinei, Europe Direct, Colegiului „Petru Rareș” Suceava, Brenntag.