9 – 20 iulie

Cea de-a II-a ediţie a Taberei de pictură de la Vama, găzduită de Casa Lucreţia, a reunit în acest an, în perioada 9 – 20 iulie, 14 artişti plastici profesionişti din România, Republica Moldova şi Ucraina. Este vorba de un proiect cultural organizat de Muzeul Bucovinei, cu finanţare de la Consiliul Judeţean Suceava, cu sprijinul nemijlocit al Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Suceava.

Fiecare artist plastic participant în tabără va dona câte două lucrări Muzeului Bucovinei. De asemenea, în toamnă, la Muzeul de Istorie Suceava se va organiza o expoziţie cu tablourile pictate de artiştii plastici din cele trei ţări şi se va edita un catalog al taberei internaţionale de la Vama. Profesoara Lucreţia Lucuţar, proprietara pensiunii Casa Lucreţia, ne-a spus că este foarte onorant pentru ea ca pentru al doilea an consecutiv să fie gazda unei tabere de pictură. „Ne înalţă spiritual. Întâlnim nişte oameni cu totul speciali şi suntem fericiţi, pentru că pensiunea noastră întotdeauna a avut pe pereţi picturi ale marilor artişti români, printre care Cela Neamţu, Costin Neamţu, Lucia Puşcaşu, Mihai Pânzaru PIM şi mulţi alţii. Mă simt foarte acasă în mijlocul artiştilor veniţi în tabără, mă simt într-o lume în care rezonez foarte bine şi sunt foarte încântată să ne fericim reciproc: dumnealor cu picturile, iar noi cu produsele gastronomice şi cu atmosfera pe care le-o oferim, cât mai plăcută, cât mai relaxantă. Artiştii au nevoie de un loc mirific ca acesta pentru a putea crea”, a completat Lucreţia Lucuţar, un om iubitor şi cunoscător de artă.

14 artişti profesionişti, din trei ţări

La tabăra de pictură de la Vama am întâlnit în faţa şevaletului, aşezaţi în foişorul din grădina Casei Lucreţia, sub teii falnici din curte sau pe uliţa ce duce spre pensiune, pe terasa casei, în balcoanele locuinţei sau la mansardă artişti care au mai fost şi anul trecut în tabără, dar şi artişti care au venit pentru prima dată într-un loc mirific, numit Bucovina. Cei 14 artişti plastici care au fost în acest an la tabăra de creaţie de la Vama sunt: Valeriu Șuşnea, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Buzău, Gheorghe Coman - Bucureşti, Vasile Tudorică - Buzău, Tudor Botin din Republica Moldova, Iurii Guskevici (Cernăuţi - Ucraina), Lucia Puşcaşu - Suceava, Mihai Pânzaru PIM – Suceava, Emilian Gavrilean - Gura Humorului, Puşa Pîslaru – Suceava, Ovidiu Buzec - Suceava, Neculai Moroşan, preşedintele UAPR - Filiala Suceava, Enache Dumitru Bogdan - Iaşi, Timotei Bătrânu - Chişinău, Igor Yuryev (Cernăuţi - Ucraina).

O poezie – fluviu a culorilor şi emoţiilor pe pânză

Fie că s-a pictat în plein-air sau în cameră, cu culori acrylice, ulei sau tempera, atmosfera a fost unică, creativă, prietenoasă, ca între iubitori ai frumosului, ai picturii. Dovadă că artiştii s-au simţit bine împreună şi că le-au plăcut mult peisajele din Bucovina sunt zecile de lucrări (peisaje, naturi statice, portrete etc.) pe care le-au executat în tehnici şi maniere de lucru diferite în cele câteva zile de şedere la Vama. Artiştii, am putea spune, au scris la Vama, la Casa Lucreţia, o poezie – fluviu a culorilor şi emoţiilor pe pânză. Valeriu Șuşnea, preşedintele Uniunii Artiştilor Plastici din România (UAPR) – Filiala Buzău, ne-a spus că, venind în Bucovina, are sentimente amestecate: „La Voroneţ mi-am dat licenţa (anii 80 – 84), în domeniul restaurărilor picturilor murale şi atunci am avut privilegiul extraordinar de a avea acest monument drept studiu. Am vizitat acum câteva zile Mănăstirea Voroneţ şi aproape mi-au dat lacrimile. Mă simt extraordinar. Bucovina este un spaţiu mirific. În orice stare ar fi, Bucovina te duce către feerie, către frumuseţe, către această copleşitoare zonă a peisajului nepereche”. În foişorul din curtea pensiunii l-am întâlnit lucrând şi pe artistul plastic Gheorghe Coman, venit de la Bucureşti, care a terminat secţia de ceramică, dar este pasionat de pictură. Ne-a spus că tot ceea ce face vine din suflet, „dintr-o dragoste sinceră, profundă faţă de ceea ce văd. De aceea, pictura mea este cu precădere figurativă, chiar dacă am încercat să merg şi în zona abstractă, constat că nu mă reprezintă şi nu pot fi eu însumi”.

„Este păcat că omul are din ce în ce mai puţin timp să trăiască simplu şi firesc”

De câte ori m-am apropiat de câte un tablou al unui artist din tabără, fie el şi neterminat, am rezonat vizual şi am descoperit peisaje atent creionate, în care verdele crud al ierbii, al brazilor cu poveşti de sute de ani, se îmbina armonios cu albastrul cerului, cu galbenul căpiţelor de fân, albul ştergarelor româneşti, cu arămiul cerdacului sau cu roşul sângeriu al muşcatelor de la balconul pensiunii. Pe artistul plastic Vasile Tudorică, membru UAPR – Filiala Buzău, profesor de educaţie plastică, l-am întâlnit pictând sub un tei unde era amenajată şi o căsuţă pentru păsărele, al căror ciripit era o adevărată simfonie. Vasile Tudorică pictează de când se ştie. Cel mai firesc îndemn al dascălului, al profesorului de artă plastică Vasile Tudorică către elevii săi este să fie sensibili. „Încercăm să deschidem porţi către frumos, fie că este natural, fie că este uman. Sensibilizarea individului este cea mai importantă, cu atât mai mult cu cât în veacul acesta emoţia şi sensibilitatea par uşor desuete. Este păcat că omul are din ce în ce mai puţin timp să trăiască simplu şi firesc, să se emoţioneze, să admire frumosul şi, de multe ori, nu are timp nici să facă lucruri frumoase”, ne-a spus cu oarecare tristeţe artistul din Buzău.

„Dumnezeu a vrut să-mi dea şi mie oleacă din averea lui”

În alte lucrări, pe care era aşternut un strat gros de pastă multicoloră, mi-am lăsat imaginaţia să lucreze şi am visat că acolo va fi, în final, după ce culorile trec de pe cuţitul de paletă sau pensula din mâna artistului plastic pe pânză, o metaforă a naturii sau un chip familiar, un personaj mirific din arta populară etc. Venit din Republica Moldova, artistul plastic Tudor Botin, despre care am aflat că a fost responsabil cu buna dispoziţie în tabără, dar a avut şi rol de translator pentru colegii din Ucraina, ne-a încântat cu vorba sa dulce moldovenească, dar şi cu picturile sale. Pentru prima dată în Bucovina, Tudor Botin a fost foarte încântat de brazii de la Vama, de care s-a îndrăgostit, şi pe care i-a pictat, alături de case, biserică etc. „În mijlocul naturii eu mă simt mai aproape de Dumnezeu. Pictez cu emoţie şi parcă mâinile îmi tremură gândindu-mă la cum să mă ating de ceea ce a creat Dumnezeu. Este o mare încercare. (...) Dumnezeu le-a dat la toţi mult şi îndesat. Unul cântă, altul creşte pâinea, altul scrie, altul pictează... Dumnezeu a vrut să-mi dea şi mie oleacă din averea lui şi eu, cu emoţie, cu smerenie, încerc să arăt lumii că acesta este darul meu de la Dumnezeu şi îl dăruiesc mai departe oamenilor”, au fost câteva gânduri înşirate de artistul moldovean.

„Am surprins spiritul, culoarea acestor case din Bucovina”

L-am întâlnit în tabără şi pe artistul plastic Iurii Guskevici de la Cernăuţi care ne-a spus că în aici s-a încărcat cu multă energie creativă. Pictura pentru Iurii Guskevici este viaţă, este emoţie. Mereu se perfecţionează şi consideră că tabăra de pictură de la Vama este o şcoală pentru el, aşa cum întreaga sa viaţă este o şcoală, din care trebuie să înveţe şi să devină mereu mai bun, mai profesionist. Sufletul acestei tabere de pictură, artistul vizual Lucia Puşcaşu, datorită căreia tabăra s-a desfăşurat la Casa Lucreţia (pe pereţii căreia se află lucrări valoroase ale artistei), ne-a spus că grupul aflat anul acesta în tabără este unul „liniştit şi foarte muncitor, creativ”. „Avem fiecare mai multe lucrări începute aici, dar pe care le continuăm în atelier sau sunt studii care vor fi prelucrate, sintetizate sau chiar stilizate..., unele duc spre abstract. Totul s-a pornit de la figurativ, pentru că natura-ţi oferă totul. Eu am încercat în toate lucrările mele să reprezint casele bucovinene, specificul bucovinean, cele bătrâneşti, care, din păcate, vor dispărea cu timpul. Am surprins spiritul, culoarea acestor case din Bucovina: albul şi brunul în special”.

„Menirea artistului, am putea spune, este una sacerdotală”

Pe maestrul Mihai Pânzaru PIM, prezent pentru al doilea an la tabăra de pictură de la Vama, l-am întâlnit lucrând la un portret, care va rămâne în patrimoniul Muzeului Bucovinei. „O tabără este o întrepătrundere de idei, un schimb intelectual, estetic, de păreri şi colegii de aici sunt foarte serioşi. Lucrează de dimineaţă până seara, cât avem lumină bună”, ne-a spus maestrul, care a completat că o tabără îl şi responsabilizează pe artist. În acelaşi spaţiu - atelier în care l-am găsit pictând pe maestrul PIM, l-am întâlnit şi pe preotul pictor Emilian Gavrilean din Gura Humorului, profesor de educaţie plastică. Toate cele trei „daruri”, preoţia, munca la catedră, dar şi arta plastică se îmbină la Emilian Gavrilean în mod strălucit, se armonizează. „Nu pot să zic că m-am ataşat de una mai mult decât de cealaltă: la altar sunt artist, în atelier sunt preot. Consider că Bunul Dumnezeu este artistul suprem care ne inspiră, ne ajută să gândim frumos, să simţim frumos şi, în cazul artistului, să lucrăm frumos. Menirea artistului, am putea spune, este una sacerdotală, în sensul că artistul doreşte, prin lucrarea lui, să înnobileze, să sfinţească, să abordeze lucruri dintre cele mai banale, cărora să le dea o aură şi o strălucire deosebită”, au fost ideile pe care ni le-a transmis Emilian Gavrilean prin vorbe, dar mai ales prin tablourile sale.