În perioada 16–18 mai 2025, la Iași, a avut loc cea de-a XXVII-a ediție a Concursului Național de Matematică Aplicată „Adolf Haimovici”, un eveniment de prestigiu organizat de Inspectoratul Școlar Județean Iași, în parteneriat cu Facultatea de Construcții de Mașini și Management Industrial din cadrul Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” și sub egida Ministerului Educației și Cercetării.

Competiția a reunit 216 elevi din 39 de județe ale țării și din municipiul București, alături de 41 de profesori însoțitori și cadre didactice membre ale Comisiei Centrale. Concursul, adresat elevilor de liceu, s-a desfășurat pe două secțiuni: H1 – pentru filiera tehnologică și H2 – pentru filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii. Participanții s-au confruntat cu probleme complexe, menite să le testeze atât gândirea logică, cât și capacitatea de a aplica în mod practic cunoștințele matematice.

În acest context competitiv, elevul Tofan Andrei, din clasa a X-a B, de la Liceul Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, s-a remarcat printr-o performanță deosebită, obținând medalia de bronz la secțiunea H2 – filiera teoretică, profil real, specializarea științele naturii. Cu un punctaj de 17,5 puncte dintr-un maxim de 28, Andrei a demonstrat că pasiunea pentru matematică, îmbinată cu perseverența și efortul susținut, poate conduce la rezultate remarcabile într-un cadru național.

Referindu-se la experiența trăită, Andrei a declarat: „Am trecut printr-un adevărat carusel de emoții. La început, am simțit o mare bucurie că am ocazia să particip la o competiție organizată în mediul universitar ieșean, deși nu pot nega că am fost și copleșit de emoții și ușor intimidat. A urmat presiunea responsabilității de a reprezenta Liceul Tehnologic <Iorgu Vârnav Liteanu> din Liteni, dar și teama de a nu dezamăgi așteptările celor din jur. Din fericire, am avut-o alături pe doamna dirigintă Doboș Aura Mihaela, care m-a învățat să am încredere în mine și să valorific fiecare oportunitate care mi se oferă. Sunt recunoscător că am un profesor de matematică dedicat, care sprijină performanța și mă încurajează constant. E imposibil să nu evoluezi atunci când ești înconjurat de oameni care cred în tine și te susțin necondiționat.”

Rezultatul a fost posibil și datorită implicării constante a doamnei profesor de matematică Doboș Aura Mihaela, coordonatoarea elevului, care a declarat: „Andrei este un elev excepțional, pasionat de matematică, dornic să învețe și să se autodepășească. Fiecare exercițiu este pentru el o provocare, iar fiecare reușită – o confirmare a muncii sale. Concursul <Adolf Haimovici> este o competiție serioasă, cu subiecte provocatoare, care cer nu doar cunoștințe solide, ci și gândire aplicată. Participarea și obținerea unei medalii la un asemenea nivel demonstrează valoarea reală a elevilor noștri. Pentru mine, ca profesor, este o mare bucurie să lucrez cu elevi implicați. Andrei este genul de elev care îți amintește de ce ai ales această meserie: pentru a inspira, pentru a încuraja, pentru a construi încredere în potențialul fiecărui copil. Îl încurajez să continue să creadă în el, să-și urmeze pasiunea și să folosească această experiență ca motivație pentru viitoarele provocări academice.”

Deschiderea oficială a concursului a avut loc vineri, 16 mai, la ora 17:00, în amfiteatrul TCM 2 al Facultății de Construcții de Mașini și Management Industrial, iar proba scrisă s-a desfășurat sâmbătă, 17 mai, între orele 9:00 și 13:00, cu participarea elevilor din clasele IX–XII, calificați în urma etapei județene. Festivitatea de premiere a avut loc duminică dimineață, 18 mai, în Aula Magna „Carmen Sylva” a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași.

Diana-Maria Poenaru