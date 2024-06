La Concursul Județean de științe ale naturii „Laboratorul de acasă - aplicații ale științelor naturii în viața de zi cu zi”, ediția a VI-a, domeniul științific, organizat de Școala Gimnazială Poiana Stampei, în parteneriat cu Liceul Teoretic „Ion Luca” Vatra Dornei, ce a avut loc pe data de 01.06.2024, au participat elevi ai Liceului Tehnologic „Iorgu Vârnav Liteanu” din Liteni, care au obținut premiile I la secțiunea a III-a - comunicări științifice. Concursul a urmărit să stimuleze interesul elevilor pentru științele naturii, să îi familiarizeze cu aplicarea cunoștințelor teoretice în viața de zi cu zi și să le stimuleze creativitatea și abilitățile practice.

Elevii care au reprezentat Liceul „Iorgu Vârnav Liteanu” au fost Bădărău Andreea-Georgiana și Aparaschivei Simona-Elena, de la clasa a X-a A, care au participat cu lucrarea ”Combustia și efectele combustiei”, fiind coordonate de doamna profesor de fizică și chimie Dumitriu Elena-Gabriela.

„În ciuda pregătirii lor în domeniul științelor umaniste, cu specializare în filologie, participarea și succesul lor au demonstrat dedicare și curiozitate. De-a lungul timpului, rolul meu a fost să îi sprijin și să îi îndrum în integrarea cunoștințelor teoretice cu aplicațiile practice, încurajându-le creativitatea și rafinându-le abilitățile științifice. Acest concurs nu numai că le-a pus în valoare realizările, dar a subliniat, de asemenea, importanța învățării interdisciplinare și potențialul elevilor noștri atunci când sunt motivați și încurajați”, ne-a povestit doamna profesor de fizică și chimie Dumitriu Elena-Gabriela.

Lucrarea pe care au prezentat-o eleveleBădărău Andreea-Georgiana și Aparaschivei Simona-Elena la concurs s-a axat pe aplicațiile practice ale combustiei, detaliind-o ca pe o reacție chimică exotermică între un combustibil și un agent oxidant, eliberând căldură și uneori lumină (flacără): „Ideea proiectului a pornit de la o temă pe care a trebuit să o prezint la ora de fizică. Am ales acest subiect și am fost încurajată de doamna profesor Dumitriu Elena-Gabriela să particip pentru că a fost impresionată de materialul meu”, ne-a explicat Bădărău Andreea-Georgiana.

Totodată, spune ea, nu au avut dificultăți în finalizarea proiectului deoarece „coordonatorul nostru ne-a sprijinit foarte mult, sfătuindu-ne atunci când a fost nevoie și apreciind munca depusă de noi. Prin intermediul acestui proiect, am aflat care sunt principalii agenți rezultați în urma arderii, respectiv monoxidul de carbon (CO) și dioxidul de carbon (CO2), și că arderea este o reacție chimică rapidă care presupune combinarea unei substanțe cu oxigenul, eliberând căldură și lumină. Eu, împreună cu prietena și colega mea Aparaschivei Simona-Elena, am colaborat la acest concurs, fiecare dintre noi împărțindu-și sarcinile.”

Andreea-Georgiana s-a axat pe partea informațională, în timp ce Simona-Elena s-a axat pe design. Simona-Elena a găsit tema interesantă și pe placul ei deoarece implica „lumini și magie (la figurat)”, ceea ce a impresionat-o. Partea cea mai dificilă pentru ea a fost că nu cunoștea pe deplin toate informațiile despre temă. „Am împărtășit idei și am echilibrat informațiile pentru a asigura acuratețea, am ales aspecte specifice despre care să scriem, am colaborat la selectarea imaginilor și am contribuit la diapozitivele noastre, menținând un fundal coerent. Am încheiat prin a sublinia importanța temei”, a completat aceasta.

Când a aflat că a câștigat premiul I, Andreea-Georgiana a fost profund recunoscătoare doamnei profesor Dumitriu Elena-Gabriela pentru că „ne-a încurajat să credem în reușita noastră”, iar Simona-Elena a fost plăcut surprinsă și copleșită de emoții. „Îi mulțumim din suflet doamnei profesor Dumitriu Elena-Gabriela pentru sprijinul acordat, care ne-a făcut mai ambițioase și mai încrezătoare în forțele proprii. Îi încurajăm pe toți elevii să profite de oportunitatea de a participa la concursuri similare deoarece unicitatea noastră ne permite să realizăm orice ne dorim, atâta timp cât ne place ceea ce facem și lucrăm împreună pentru a ne atinge obiectivele. Este o experiență frumoasă în care te bucuri de roadele muncii și efortului tău. Fiecare moment are un început, iar dacă este bun sau rău depinde de interpretarea noastră, însă trebuie să fim întotdeauna optimiști și perseverenți pentru a ne dezvolta abilitățile,” au declarat elevele.

Obiectivele educaționale ale activității au fost: stimularea interesului elevilor pentru cercetarea științifică, dezvoltarea abilităților practice, îmbunătățirea capacității de a raporta cunoștințele teoretice la practică, încurajarea spiritului de investigație, familiarizarea elevilor cu metodele alternative de învățare, cultivarea abilităților de lucru în echipă, încurajarea creativității și gândirii critice. De asemenea, evaluarea lucrărilor a avut în vedere următoarele aspecte: motivare, originalitate, utilitate, complexitate, corelație între teorie și practică, cunoștințe teoretice, caracter științific și interdisciplinar, calitatea prezentării și motivația alegerii temei.

Diana-Maria Poenaru