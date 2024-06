Acuzații de înșelăciune

Un scandal în care este prinsă la mijloc Primăria orașului Milișăuți a luat deja conotații penale, câțiva localnici depunând sesizări la poliție și la Parchetul de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

Oamenii au plătit diferite sume de bani pentru intabularea unor suprafețe de teren la un angajat al primăriei. Este vorba de Mugurel Mihai Penteliuc, care lucra la Camera Agricolă a Primăriei Milișăuți.

Numai că, cel puțin la parte dintre cei care au dat banii, intabularea încă nu s-a făcut, deși sumele au fost achitate acum un an de zile ori chiar mai mult de un an.

Între timp, bărbatul nu mai este angajat la Primăria Milișăuți, ceea ce amplifică și mai mult nemulțumirile și suspiciunile.

”Noi am plătit suma și am avut încredere, având în vedere că este angajatul primăriei”

Dumitru Pîslariu este unul dintre cei care au depus plângere penală. Acesta a relatat că a avut de intabulat casa din Milișăuți, de pe strada Rotundă, și s-a adresat salariaților Primăriei Milișăuți.

La Camera Agricolă din primărie, acesta a intrat în contact cu Mihai Mugurel Penteliuc, care i-a spus că îl poate ajuta și îi poate face măsurătorile.

”Penteliuc Mihai Mugurel a venit la mine acasă cu aparatura specifică pentru a face măsurătorile. Am observat atât eu, cât și soția mea că nu a pornit aparatura și după câteva minute mi-a solicitat suma de 700 de lei, fără a-mi elibera vreo chitanță. Noi am plătit suma și am avut încredere, având în vedere că este angajatul primăriei. Am așteptat un an de zile pentru a fi definitivată documentația și văzând că nu primesc nici un răspuns am solicitat insistent lămuriri. Mi se tot spunea să am răbdare, că se va rezolva”, a relatat Dumitru Pîslariu în plângerea depusă către prim-procurorul Parchetului de pe lângă Judecătoria Rădăuți.

În cele din urmă, păgubitul a apelat la un alt inginer cadastral, a plătit o nouă sumă și și-a rezolvat documentația.

Suma de 700 de lei nu a mai recuperat-o însă, susține el.

Acesta este doar un exemplu, iar mai mulți localnici din Milișăuți confirmă că au plătit sume importante pentru intabulare, convinși că un angajat al Primăriei Milișăuți nu îi poate înșela.

Oamenii spun că intabularea nu s-a mai realizat, deși mulți au plătit banii acum mai mult de un an de zile.

Nu putem trece totuși peste ”detaliul” că toți acești oameni au plătit un serviciu de intabulare fără însă a solicita dovada plății.

Angajat al primăriei și inginer cadastral, în același timp. Este în regulă?

Reporterii Monitorului de Suceava au verificat situația la Primăria Milișăuți, unde ni s-a confirmat că Mihai Mugurel Penteliuc nu mai este de găsit pentru că nu mai lucrează la Camera Agricolă de aproximativ 4 luni de zile.

Am luat legătura cu primarul Vasile Cărare, care confirmă sesizările oamenilor, cel puțin în parte.

Vasile Cărare a subliniat în primul rând că fostul angajat era încadrat la Camera Agricolă din cadrul Primăriei Milișăuți, dar separat are și calitatea de inginer cadastral. În această din urmă calitate, acesta ar fi perceput sume pentru intabulări.

Primarul, mediator între fostul angajat și cei care i-au achitat bani pentru intabulare

”Primesc și eu într-adevăr sesizări de la localnici care se plâng la mine că deși au plătit intabularea nu li s-a făcut documentația. Îl sun de fiecare dată pe domnul Penteliuc, acesta îmi răspunde și spune că încet-încet va rezolva toate problemele, în sensul că finalizează documentele sau returnează banii. Este o situație neplăcută pentru noi, suntem prinși la mijloc, dar dumnealui, repet, a încasat acei bani în calitate de inginer cadastral, nu de angajat al primăriei”, spune Vasile Cărare.

El nu a negat însă că situația este hilară, iar oamenii l-au asociat direct pe fostul angajat cu primăria.

Situație cel puțin ciudată, ca să nu îi spunem altfel

Cu privire la plecarea lui Penteliuc din Primăria Milișăuți, primarul a arătat că acesta a plecat la Vama Siret, pentru un salariu mai bun, activitatea de inginer cadastral fiind una separată de serviciul de bază.

Și totuși... situația este una cel puțin ciudată, ca să nu îi spunem altfel.

De ce intabularea gratuită nu este gratuită pentru toată lumea

Oamenii din Milișăuți care ne-au contactat susțin și că li s-a cerut bani pentru operațiuni de intabulare care trebuiau făcute gratuit, în cadrul programului național de intabulare.

Și aici, primarul Vasile Cărare a oferit un răspuns:

”Intabularea gratuită s-a făcut pe parcele, iar acolo unde proprietarii nu s-au prezentat, conform legii, acele suprafețe au trecut provizoriu la UAT (Primăria Milișăuți). Acum, acei oameni care nu s-au prezentat au dreptul de a-și intabula terenurile, în baza actelor de proprietate, dar intabularea nu mai este gratuită, legea este valabilă în toată țara, nu doar la Milișăuți”, a explicat Vasile Cărare, care a respins astfel acuzația că Primăria Milișăuți a încasat bani pentru intabulări gratuite.

Din informațiile noastre, confirmate și de primar, sunt multe cazuri de localnici din Milișăuți care au plătit pentru intabulări care nu au fost încă realizate. Numărul de plângeri penale depuse este încă mic, dar oamenii probabil că vor ajunge și în această ultimă instanță, dacă nu-și vor rezolva problemele.