Colțul cititorului

„Bun sosit drăguță toamnă / Bun sosit la noi. / Ne-ai lipsit atâta vreme / Din grădini și din zăvoi. / Mere roșii poamă coaptă, / Multe ne-ai adus / Nu uita, bogată toamnă, Nucile îndeajuns”. („Cântec de toamnă” – Nicolae Labiș)

Tot așa i-am cântat și noi Zânei de necontestat a culorilor, frunzelor, castanelor, a dovlecilor, a roadelor coapte și ne-am bucurat nespus de revederea de la mijlocul lui septembrie.

Pe nesimțite anotimpul de aramă ne-a învăluit în mrejele sale de culori și arome, provocându-ne la visare, dar și la activități prin care să privim, să savurăm splendoarea naturii și să găsim frumusețe în transformarea ei. Toamna este pentru noi un moment de adunare cu cei dragi, de împărtășire a poveștilor, lucruri pe care le-am făcut în hubul nostru educațional.

Am imortalizat-o în toată splendoarea ei, prin fotografii („Accente de toamnă”), am folosit-o ca inspirație în scrierile noastre creative (Evantaiul Toamnei, Castane versus Gutui, Familia amuzantă a lui DovleaK Dovlecescu), totul acompaniat de zumzetul ușor al crengilor în vânt ce au creat o simfonie liniștitoare și ritmică. Am descoperit-o în jocuri de vocabular, am recitat-o în poezii, am scris despre ea știri. Știrile din această perioadă reflectă schimbările semnificative din mediul natural, cele despre festivaluri - evenimente culturale, cum ar fi sărbători de recoltă, târguri de toamnă. Ne-am bucurat să participăm la unele dintre acestea și de fiecare dată am trăit intens îmbrățișarea cochetă autumnală. Micii fotografi au surprins în imagini și cerul toamnei (Răsărit), care parcă în fiecare zi oferă un spectacol de culoare. Bucuriile și îmbrățișările toamnei ne-au dăruit încă o dată experiențe unice și minunate!

Activitățile au fost coordonate de prof Alina Șandru, coordonator cerc Cenaclu literar/teatru, și prof. Mihaela Buculei, coordonator cerc Foto cineclub/redacție presă de la Palatul Copiilor Suceava.

Prof Alina Șandru

Prof. Mihaela Buculei