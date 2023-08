Proiect Erasmus+, la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava

Proiectul Erasmus+ ”Stronger through Education for the Needs of our Students”, coordonat de Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava și având ca parteneri școli din Norvegia, Portugalia, Franța, Turcia și Italia, are drept scop promovarea integrării școlare și sociale a elevilor cu nevoi educaționale speciale prin activități de consiliere educațională și orientare în carieră.

În cea de-a doua mobilitate a proiectului, desfășurată în Pazar, Provincia Rize, Turcia, în perioada 28 mai - 2 iunie 2023, de la Colegiul Tehnic „Alexandru Ioan Cuza” Suceava au participat trei cadre didactice și șase elevi. Tema întâlnirii a fost: „United through Diversity”.

Activitățile propuse au oferit atât profesorilor, cât și elevilor soluții și viziuni noi de integrare școlară și socială.

Dialogul cultural cu partenerii europeni a reușit depășirea emoțiilor și transmiterea abilităților de comunicare artistică într-un spectacolul scenic, când fiecare delegație și-a prezentat și promovat portul și obiceiurile populare.

Organizarea unor ateliere mixte de pictură pe sticlă și formarea unor echipe mixte cu elevi din țări diferite, angrenate în întreceri sportive, precum și în concursuri de cultură generală, realizate cu ajutorul aplicației Kahoot, au contribuit nemijlocit la dezvoltarea competențelor individuale și de grup, la stimularea creativității, la creșterea motivației pentru învățare, la promovarea de noi idei în ceea ce privește integrarea elevilor cu cerințe educaționale speciale în școlile de masă și implicit în societate.

Derularea proiectului va continua cu organizarea celorlalte patru mobilități de către partenerii din Norvegia, Portugalia, Franța și Italia, urmând să se încheie în anul 2024.

Prof. Luminița-Magda Cazan