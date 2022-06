Cu prilejul Zilei internaționale a latinității, elevi din clasele a IX-a, a X-a şi a XI-a de la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, care studiază limba latină,au derulat activități pentru promovarea unei conştiințe a identității culturale comune popoarelor de origine latină, meditând asupra valorilor culturale şi lingvistice proprii întregii comunități latine. Făcând o incursiune în lumea divinităților romane, a scriitorilor consacrați, a tradițiilor şi a obiceiurilor romanilor, elevii au înțeles că toate acestea sunt pentru noi realități care ne provoacă sentimente de rudenie şi de legitimă mândrie.

Au fost convinşi că nume precum: Cicero, Titus Livius, Seneca, Tacitus, Titus Petronius, Vergiliu, Aurelius Augustinus au loc în sălile de clasă, că operele lor merită să fie discutate şi apreciate. Am văzut raze de speranță în fiecare oră când am remarcat că da, există elevi dornici să le înfrunte frazele, să desluşească sensurile maximelor latineşti atât de cunoscute. Încet dar sigur, elevii s-au apropiat de cultura clasică, dându-şi seama că aceasta le dezvoltă mintea, le cultivă vigilența mentală, le dezvoltă gândirea critică, îmbunătățindu-le abilitățile de rezolvare a problemelor. De asemenea, au început să fie din ce în ce mai curioşi în legătură cu cuvintele româneşti derivate din latină, descoperind informații neprețuite despre vocabularul, structura şi semnificația cuvintelor. Pentru elevii încadrați la clasele de ştiințe-sociale, limba latină este un plus, fiind deosebit de benefică, mai ales că mulți dintre ei doresc să urmeze Dreptul, ce presupune numeroși termeni și expresii latine, în ceea ce priveşte discursul juridic. Chiar orele în care a fost studiat limbajul oratoriei, dimpreună cu exercițiile de retorică antică au afectat pozitiv modul în care elevii şi-au creat un anumit discurs, ajutându-i să se exprime cu mai multă eficacitate şi încredere.De ce am marcat această zi atât de importantă? Pentru a înțelege că trebuie să fim mândri de valorile și limba noastră maternă, pentru că astazi un miliard de locuitori vorbesc într-o limba neolatina, cinci limbi oficiale sunt neolatine, printre care si româna, Uniunea Latină cuprinde peste 30 de țări, sunt diferite organizații internaționale, unde elementul latin este dominant. În plus, suntem singurul popor latin şi creştin ortodox, moştenitor al tradiției bizantine.

Şi, ca să-i provoc pe copii şi să le demonstrez că latina este în jurul nostru, le-am datdoar două exemple de oameni care au studiat latina și au obținut un mare succes în lumea de astăzi: J.K. Rowling, autorul seriei Harry Potter și creatorul Facebook, Mark Zuckerberg.

Latina este limba în care au fost exprimate cele mai sofisticate gânduri ale lumii occidentale, iar studierea acesteia permite elevilor să înțeleagă mai bine propriul prezent și astfel să obțină o înțelegere mai profundă a multor aspecte ale vieții și culturii noastre.

Prof. Chifan Alexandra