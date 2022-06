Cristi Şuiu, manager Off Road Max - Am donat Institutului Bucovina pentru a veni în sprijinul demersurilor lor pentru copiii ucraineni

Pe Cai la Mitoc

Printre sutele de copii care s-au distrat de 1 Iunie la Festivalul Unicornilor, organizat la centrul de echitație „Pe Cai la Mitoc”, de pe raza comunei Mitocu Dragomirnei, s-au numărat și aproape 30 de copii ucraineni, alături de mamele lor.

Sunt familii refugiate care locuiesc în municipiul Suceava, în apartamente oferite ori închiriate sau în centre de refugiați.

Toți sunt beneficiari ai Centrului de Urgențe Sociale (CUS), gestionat de către Asociația Instititul Bucovina, ONG care a avut inițiativa de a sărbători Ziua Internațională a Copiilor și cu micuții ajunși în România ca urmare a războiului din Ucraina.

„O familie mai mare”

Voluntarii Institutului Bucovina s-au ocupat de organizarea transportului copiilor și părinților lor, iar la fața locului i-au așteptat cu diverse cadouri (baloane, palete de badminton, cuburi Rubik, acadele cu surprize, baloane de săpun, mingi).

“Unul dintre serviciile centrului nostru e cel de suport grup, unde încercăm să le aflăm nevoile și să le oferim informațiile necesare. Ne întâlnim în fiecare săptămână și s-a format o comunitate, o familie mai mare, unde ținem legătura zilnic cu beneficiarii, oferindu-le și ore de română mamelor, dar și afterschool copiilor”, ne-a povestit Cristina Voinea, coordonatoarea Centrului de Urgenţe Sociale (CUS), care se ocupă cu refugiații din Ucraina.

Cei aproape 30 de copii ucraineni au avut parte de câteva ore pline de distracție, în care au jucat badminton, au făcut baloane de săpun, unii au jucat fotbal ori diferite jocuri cu mingea, urmărind în același timp și spectacolul cu caii pus în scenă de cei de la centrul de echitație.

“Au avut și diferite joculețe de grup, au cântat, au dansat”,completează Cristina Voinea, menționând că toți copiii și mamele acestora au luat împreună masa de prânz.

Acțiunea de 1 Iunie pentru copii ucraineni a fost realizată de către voluntarii Institutului Bucovina din donația făcută de organizatorii evenimentului Off Road Max Bucovina, de acum două săptămâni de la Capu Câmpului.

De altfel, la fața locului au ajuns și reprezentanți ai Off Road Max, care le-au împărțit copiilor o parte dintre cadourile pregătite pentru ei, dar și Biscuiții Fabian, a căror poveste emoționantă (a mamei care face biscuiți pentru a acoperi tratamentele fiului ei diagnosticat cu autism sever) a fost tradusă în ucraineană pentru toți cei prezenți.

“Așa cum am promis, încasările de pe urma tombolei de la Off Road Max Bucovina, când am oferit o mașină 4X4, le-am donat Institutului Bucovina pentru a veni în sprijinul demersurilor lor pentru copiii ucraineni”, a declarat Cristi Șuiu, manager Off Road Max Suceava.

De cealaltă parte, Cristina Voinea, reprezentanta celor de la Institutul Bucovina, a precizat că, din restul sumei donate, “le pregătim niște kit-uri de igienă și dorim să achiziționăm vouchere pentru alimente”.