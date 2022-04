Elevi și profesori din Turcia, Spania, Italia și Grecia la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, într-o experiență de mobilitate Erasmus+, în proiectul „Recycle Today For A Better Tomorrow”

În perioada 28 martie - 1 aprilie 2022, elevi și profesori din Turcia, Spania, Italia, Grecia au participat la mobilitatea C4 Step by step to recycle more, la Școala Gimnazială Nr. 4 Suceava, în cadrul unui parteneriat strategic între școli din țările menționate, sub egida proiectului Erasmus+ Recycle Today For A Better Tomorrow 2019-1-TR01-KA229-07074361_5, coordonat de doamna prof. înv. primar Mazilu Mirela. Schimbul de experiență are ca scop implementarea educației ecologice în sistemul educațional din România și din țările partenere și crearea de conexiuni între diverse culturi, oferindu-le elevilor implicați experiențe de învățare menite să îi sensibilizeze privind protecția mediului și dezvoltarea durabilă.

În prima zi a mobilității, grupul a participat la ceremonia de deschidere, care a debutat cu interpretări muzicale tradiționale românești, mesajele de bun venit ale doamnei director prof. Bobric Petronela și ale doamnei director adjunct prof. dr. Ciupu Mariana-Vica. Reprezentanții partenerilor locali au prezentat misiunea lor în cadrul proiectului și contribuția activității instituțiilor pe care le reprezintă la dezvoltarea durabilă a orașului: șeful serviciului de ecologizare Gabriel Crap de la Primăria Municipiului Suceava, Anca Ionce, director adjunct la Agenția pentru Protecția Mediului, și Călin Brătianu, director al Centrului pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale din cadrul Centrului Cultural Bucovina Suceava. Participanții au descoperit aplicația digitală educațională Story Maps. Arcgis, dezvoltată de echipa Erasmus+ a școlii, sub coordonarea domnului profesor dr. Nistor Bogdan, cu scopul sensibilizării opiniei publice privind protecția mediului. Aplicația oferă și o hartă locală interactivă. Au urmat prezentările școlilor din țările partenere invitate în România și un tur ghidat al școlii organizat de elevii școlii. În a doua parte a zilei, echipa Erasmus+ s-a deplasat la Centrul Cultural Bucovina, unde a luat parte la workshop-ul From traditional village to future city – Waste Art, în care elevii au creat elementele planului unui oraș verde, cuprinzând arhitectura și spațiile verzi. Programul a continuat cu un workshop de dans tradițional românesc organizat de ansamblul folcloric Arcanul de la Universitatea „Ștefan cel Mare” Suceava, la Casa de Cultură a Studenților din Suceava. Cu această ocazie, domnul Călin Brătianu le-a explicat elevilor și profesorilor semnificația costumelor populare bucovinene, a dansului și muzicii în transmiterea valorilor culturale și a identității locale. Ziua s-a încheiat cu o cină tradițională.

În ziua a doua activitățile educative s-au desfășurat la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, sub minuțioasa organizare a prof dr. Corneliu Pohonțu. Elevii au făcut cunoștință cu domnul decan prof. dr. Ciprian Palaghianu, care le-a vorbit invitaților despre importanța pădurilor și le-a spus povestea lui Semi, sămânța de stejar, oferindu-le cărticica ilustrată sugestiv. La laboratorul de microscopie biometrică, elevii au aflat despre dendrocronologie, în cadrul workshop-ului The way pollution affects trees, sustinut de prof. dr. Cătălin Roibu. Elevii au conștientizat impactul pe care îl are poluarea asupra pădurilor. Pe parcursul vizitei de studiu Green Roof participanții au aflat de la prof. univ. dr. Cezar Tomescu, de la Facultatea de Silvicultură, despre avantajele campusului verde și a acoperișurilor verzi amenajate la USV. Ziua a continuat cu derularea workshop-ului Future city – Green city, în care elevii au asamblat kit-uri care funcționează cu energie solară și au creat macheta unui oraș verde. În ultima parte a zilei, echipa Erasmus+ a participat la un tur ghidat al Sucevei, vizitând Cetatea de Scaun a Sucevei, Hanul Domnesc și Mănăstirea Sfântul Ioan cel Nou de la Suceava.

Ziua a treia le-a oferit participanților o experiență interesantă privind reciclarea hârtiei în cadrul fabricii AMBRO, parte a Grupului Rossmann România, unde au avut oportunitatea de a vedea cum sunt realizate hârtia pentru carton ondulat și ambalajele din carton ondulat. Interesul pentru reciclare și sustenabilitate s-a manifestat pe tot parcursul vizitei, reprezentanții celor 2 fabrici răspunzând la numeroasele întrebări ale invitaților. Vizitând Depozitul ecologic de deșeuri de la Moara, au înțeles importanța limitării consumerismului și necesitatea de a reutiliza și recicla pentru a reduce fenomenul poluării. Ziua s-a încheiat cu vizite la Mănăstirea Voroneț, la târgul de meșteșuguri tradiționale și la Muzeul oului de la Vama, unde au fost întâmpinați de Rareș Orsivschi, un meșteșugar tradițional local.

Parada de costume Eco s-a desfășurat joi în cadrul competiției internaționale de Costume Eco, organizate de doamna profesoară pentru învățământ primar Vișinari Maria. Trofeul pentru cel mai bun costum eco a fost acordat elevei Meva Bayral din Turcia, însă toți participanții au fost distinși cu diplome și premii. Programul zilei a continuat cu prezentarea The ABC of recycling și o competiție de postere. Trofeul pentru cel mai bun poster a fost acordat echipei din Spania. Ziua s-a încheiat cu cina festivă. Ultima zi a mobilității a fost dedicată jocurilor pe tema reciclării și ceremoniei de acordare a diplomelor.

Această experiență Erasmus+ a reușit să crească gradul de conștientizare privind problemele mediului și soluționarea acestora prin reciclare. De asemenea, atât elevii, cât și profesorii au avut ocazia de a-și îmbunătăți competențele interculturale și de comunicare în limba engleză.