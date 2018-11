La Grădiniţa cu Program Normal din cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Morariu” Pătrăuţise desfăşoară, în perioada 2017- 2020, proiectul Erasmus+ , Acţiunea Cheie 2 –Parteneriate strategice doar între şcoli: “Promoting Innovation through the development of creativity and imagination”, finanţat de Comisia Europeană.

Parteneriatul este derulat între şapte şcoli, localizate în ţări din diferite colţuri ale Europei, cu experienţă şi cunoştinţe necesare în implementarea şi derularea proiectelor europene:Churchdown Village Infant School – Anglia, Churchdown Village Junior School- Anglia, Membrillar School - Spania, Szkola Podstawowa Nr. 1 im. B. Chrobrego - Polonia, Anamur Vakifbank Ataturk Ortaokulu - Turcia, Primary School of Kandanos - Grecia şi Grădiniţa cu Program Normal din cadrul Şcolii Gimnaziale „Constantin Morariu” Pătrăuţi,România.

Pentru cadrele didactice şi elevii din Grădiniţa cu Program Normal Pătrăuţi, proiectele şi programele europene au devenit în ultimii ani o modalitate foarte interesantă şi utilă de a-şi dezvolta formarea continuă, într‑un cadru modern, inspirat din bunele practici ale altor ţări europene. Lansat în anul 1987, de Uniunea Europeană, inclus apoi în programul Socrates, ERASMUS este un program european care oferă numeroase oportunităţi de învăţare şi dezvoltare cadrelor didactice.

ERASMUS PLUS este noul program al Uniunii Europene, care se adresează următoarelor domenii: educaţie, formare, tineret şi sport, pentru perioada 2014-2020, având ca obiective dezvoltarea competenţelor şi a capacităţii de inserţie profesională, prin oferirea unor oportunităţi de educaţie, formare şi activităţi de tineret sau sport.

Activităţile proiectului sunt concepute pentru a promova un mediu favorabil pentru dezvoltarea creativităţii şi inovării în educaţia timpurie, concentrându-se în acelaşi timp pe obţinerea de cunoştinţe. Activităţile planificate cu atenţie şi evaluările periodice ale impactului pe care îl au asupra elevilor, a cunoştinţelor culturale şi a înţelegerii la vârstele mici, vor asigura îndeplinirea obiectivelor proiectului.

Timp de cinci zile, în perioada 14-19 octombrie 2018, trei cadre didactice din Pătrăuţi au luat parte la mobilitatea transnaţională organizată de Şcoala Vakifbank Ataturk Secondary din Anamur, Turcia. Aici s-au desfăşurat activităţi educative diverse: realizarea de activităţi de învăţare la grupele de preşcolari, work-shopuri despre sistemul de învăţământ din Turcia, întâlniri cu specialişti din educaţie dar şi reprezentanţi ai comunităţii locale: primar şi consilieri regionali, prezentări despre inovarea în domeniul competenţelor pedagogice, utilizarea unor metode active în timpul activităţilor de la clasă.

Organizatorii, conduşi de coordonatorul proiectului, prof. Ayhan Sezdirmez, au pregătit un program complex şi variat, care le-a permis vizitatorilor din ţările partenere, contactul cu specialiştii şi metodele lor atrăgătoare de abordare la clasă în învăţământul din Turcia.

Cadrele didactice au avut ocazia să lucreze, să exprime puncte de vedere şi să dea explicaţii suplimentare partenerilor europeni de câte ori au avut nevoie în şcoala care a derulat activităţile - Vakifbank Ataturk Secondary School.

Partenerii europeni din Polonia, Grecia, Spania, Turcia, Anglia şi România vor desfăşura împreună, timp de trei ani, acţiuni de promovare a educaţiei pentru schimbare, în grădiniţe şi în comunitate. Apreciezinteresul manifestat de toţi cei implicaţi, elevi, preşcolari, profesori, părinţi, seriozitatea cu care lucrează şi reuşitele lor în echipele multinaţionale în care au derulat şi vor derula activităţile proiectate la nivel de parteneriat.

Coord. proiect, prof. Graţiela Meşteriuc