Eveniment

Pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor Suceava a avut loc joi, 7 noiembrie, Balul Bobocilor organizat de Liceul cu Program Sportiv (LPS) Suceava, care a avut ca temă „Goana după Coroană”.

Spectacolul pregătit de elevii de la LPS a cuprins multe momente artistice, muzică, dans, pantomimă, mici scenete, pe lângă probele la care au fost supuşi cei 20 de boboci, 10 fete şi 10 băieţi, adolescenţi care au făcut eforturi pentru a-şi pune în valoare abilităţile şi pentru a impresiona juriul şi publicul. Un rol important în desfăşurarea balului l-au avut elevii din clasele a XII-a, diriginţii, profesorii care s-au implicat alături de elevi, pentru a veni în faţa publicului cu un spectacol de calitate. Micile inconveniente legate de lipsa de experienţă a elevilor în folosirea microfoanelor, momentele „moarte” între prestaţia artistică a unor elevi sau stângăcii normale vârstei de 15-16 ani au fost trecute cu vedere de public, care a aplaudat elevii care au evoluat pe scenă, susţinându-i pe tot parcursul balului.

Bobocii înscrişi în competiţie

S-au luptat pentru un loc pe podium 10 perechi: Ana Andriş, clasa a IX-a B, Sebastian Grecu, clasa a IX-a A; Petronela Todaşcă, clasa IX-a A, Laurenţiu Bilauca, clasa a IX-a E; Diana Puha, clasa a IX-a B, Casian Sandu, clasa a IX-a C; Delia Salamaha şi Alexandru Ionescu, clasa a IX-a A; Giulia Salup şi Claudiu Antonoaie, clasa a IX-a E; Marina Cristina Badale, clasa a IX-a E, Marian Claudiu Popescu, clasa a IX-a A; Andreea Melnic, clasa IX-a E, Ionuţ Ciobotaru, clasa a IX-a D; Andreea Paşcovici, clasa IX-a E, Ianis Mihalache, clasa a IX-a B; Delia Talpău, clasa IX-a B, Gabriel Merlă, clasa a IX-a C; Francesa Denisa Manguş, clasa IX-a E, Denis Onofrei, clasa a IX-a C.

Cei mici şi emoţiile...

După ce s-au prezentat în ţinute de zi în faţa publicului şi, prin intermediul prezentatorilor, am aflat care este filozofia de viaţă a fiecărui concurent, pe scenă au urcatelevii clasei I de la LPS, care au emoţionat mult spectatorii cu momentele pregătite: ,,dansul pălăriilor”, „cântec italian”, ,,Hora din Bucovina” şi cântecul ,,Lupii”, interpretat de eleva Ana Cărcăle.

Celor mici li s-au alăturat şi elevii clasei a XI-a E. Merită felicitate prof. învăţător Anca Darea şi Iustina Zaharia, dansatoare a Ansamblului Artistic „Ciprian Porumbescu” Suceava, care s-au ocupat de pregătirea „micilor artişti”, elevi care au reuşit să smulgă ropote de aplauze şi să emoţioneze.

Cântec, dans, scenete

Au încântat publicul şi au fost aplaudaţi: eleva Iuliana Tudorache, care a interpretat piesa „Skyfall”, eleva Bianca Mirăuţă, clasa a XI-a A, împreună cu partenerul ei de dans de la Clubul Sportiv Invictus Moldoviţa, Bogdan Doliuc, care au prezentat un număr de Cheerleading şi acrodance, moment cu care au obţinut Locul II la Campionatul Mondial „Dance World Cup Canada”. Nu au lipsit scenetele realizate de elevii clasei a XII-a F: Georgiana Bordei, Ana Maria Strijac şi Valentin Popa, street-dance cu Mălina Ioana şi Delia Salamaha, un scurt program latino prezentat de dansatori ai Clubului Bucovina Dance Studio: Fabian Doroftei, elevul clasei a XI-a A, partenera sa, Carolina Longher, împreuna cu Alesia şi Tudor.

Nu a lipsit nici muzica balcanică, cu elevul clasei a XII-a E de la LPS Iosif Mandiuc, alături de alţi parteneri de trupă, dar nici muzica machedonească: ,,Un trandafir creşte la firida mea”, cântec interpretat de eleva Ana Maria Telescu, din clasa a XI-a E. Alături de Ana Maria Telescu au fost şi elevii clasei a XII-a F, împreună cu prietenii lor. Bianca Cristiacu, elevă a clasei a IX-a E, s-a prezentat în faţa publicului cu muzică hip-hop. Au mai fost şi alte momente artistice reuşite, create de boboci, singuri sau alături de alţi colegi de liceu, la proba de aptitudini, acolo unde şi-au arătat măiestria, impresionând juriul. Proba de seară şi proba de dans, la care elevii au dansat vals, pe melodia „You Raise Me Up", a fost ultima probă punctată de juriu.

Giulia Salup - Miss Boboc, Casian Sandu - Mister Boboc

Miss Boboc a fost desemnată de juriu eleva Giulia Salup, care a fost încoronată „Regina Balului”, iar Mister Boboc 2019 a fost ales elevul Casian Sandu. Comunicativă, creativă şi delicată, Giulia consideră că Balul Bobocilor i-a adus mulţi prieteni, i-a dat încredere în sine şi s-a amuzat, de aceea nici nu a dorit să rateze experienţa acestuia. Iubeşte la nebunie muzica şi dansul.

Casian este o fire puternică şi devotată, punând suflet şi pasiune în tot ceea ce îşi propune să realizeze. Adoră fotbalul şi muzica. Nu uită de persoanele dragi cu care obişnuieşte să îşi petreacă timpul liber, acestea aflându-se pe primul loc. Se ghidează după mottoul: „Încearcă să fii un om de valoare şi nu neapărat de succes”.

Juriul concursului a desemnat-o pe Delia Salamaha, din clasa a IX-a A, Miss Talent, iar pe Laurenţiu Bilauca, clasa a IX-a E, Mister Talent. Titlul de Miss Popularitate i-a revenit Andreei Melnic, clasa IX-a E, iar titlul de Mister Popularitate a ajuns la elevul Gabriel Merlă, clasa a IX-a C.

Rapperul El Nino, prestaţie jalnică la Suceava, pe 1.800 de euro

Rapperul El Nino, pe numele real Alin Emil Ghiţă, invitatul Balului organizat de LPS, plătit cu 1.800 de euro, a fost nemulţumit de sistemul de sonorizare, motiv pentru care a făcut „o mare varză” din concertul lui, dacă putem să-l numim concert. În faţa publicului nerăbdător să-i asculte piesele, El Nino a făcut zeci de probe de microfon, i-a cerut sunetistului să ridice nivelul vocii din mixer, apoi să îl coboare, începea să cânte o piesă şi apoi se oprea după câteva acorduri, stătea mai mult cu spatele la public şi, nemulţumit, vocifera că nu merge nimic..., că nu poate să cânte în aşa condiţii. A ieşit din scenă, timp în care organizatorii au ales să premieze mai întâi bobocii şi după ce se mai schimbă nişte cabluri, se mai fac nişte reglaje, să revină „vedeta” pe scenă. Aşa s-a şi întâmplat.

Sportivii l-au strigat pe El Nino, acesta a revenit pe scenă alături de DJ-ul care îl însoţea (care a avut o prestaţie sub aşteptări), doar că a continuat circul. Le-a cerut mereu spectatorilor să facă multă gălăgie. Tinerii s-au conformat şi l-au susţinut cu urale şi aplauze, doar că „vedeta” a rămas la fel de indolentă ca la începutul concertului şi s-a plâns în continuare de sonorizare. Între timp, mulţi plătitori de bilete, mulţi tineri au ieşit din sală şi astfel s-a încheiat un bal cu gust amar, din cauza unui „mare artist” care nu a reuşit să se adapteze condiţiilor din sala de spectacol, deşi înainte de a ajunge el pe scenă au fost tineri care au cântat live şi s-a auzit destul de bine.

Fără chef şi cu aere de mare vedetă, El Nino a lăsat o impresie foarte proastă la Suceava. A avut o prestaţie jalnică. Organizatorii consideră că este lipsă de respect pentru public să vii şi să te plângi de sonorizare în condiţiile în care nu faci repetiţii înainte de concert, nu vii mai repede la sala de spectacol să vezi dacă poţi să-ţi desfăşori actul artistic în condiţii optime şi te plângi că ai venit de departe şi nu poţi cânta, ca şi cum ai fi venit la Suceava să faci o pomană, şi nu să încasezi 1.800 de euro.