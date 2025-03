Conferinţa de lansare a proiectului „Links between Theory and Practice in Cross-border Education Romania-Ukraine” (LINKSROUACBE) – ID HUSKROUA/23/RS/3.1/043

Comunicat de presă

În data de 20.03.2025 în Aula din corpul E a Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava a avut loc lansarea proiectului „Links between Theory and Practice in Cross-border Education Romania-Ukraine” (LINKSROUACBE) – ID HUSKROUA/23/RS/3.1/043, proiect care își propune modernizarea și digitalizarea educației universitare prin colaborare transfrontalieră cu Chernivtsi Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics (CHITE SUTE) din Ucraina. Proiectul se va desfășura în perioada 1 ianuarie 2025 – 31 decembrie 2026. Finanțarea proiectului este asigurată prin programul Interreg VI-A NEXT Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine, prioritatea 3: O regiune de frontieră cooperantă având un buget total de 516.757,50 EUR, din care 465.081,57 EUR reprezintă contribuția Uniunii Europene. Acest proiect își propune modernizarea procesului educațional și crearea unor oportunități de dezvoltare pentru studenți și profesori din România și Ucraina, consolidând astfel colaborarea academică transfrontalieră.

Evenimentul a reunit cadre didactice, cercetători, studenți, reprezentanți ai mediului de afaceri și membri ai comunității sucevene precum și alte părți interesate relevante din Regiunea de Nord-Est a României și Cernăuți-Ucraina, evidențiind implicarea activă a universităților partenere în adaptarea procesului educațional la cerințele economiei digitale și la nevoile pieței muncii.

Deschiderea conferinței de lansare a acestui proiect a aparţinut prorectorului cu activitatea științifică al USV, în persoana domnului Conf. univ. dr. Aurelian Rotaru, care a subliniat în alocuţiunea sa importanţa conexiunii dintre teorie şi practică în mediul universitar dar şi importanţa conectării învăţământului superior sucevean la cele mai noi tehnologii din domeniu.

După această intervenţie, cuvântul a fost preluat de către Prof. univ. dr. Yurii Koroliuk - manager de proiect din partea Chernivtsi Institute of Trade and Economics of State University of Trade and Economics (CHITE SUTE), şi respectiv Prof. univ. dr. Vasyl Kyfyak-Director adjunct CHITE SUTE, care ţi-au exprimat bucuria de a face parte din acest proiect şi de a colabora cu USV în implementarea acestuia.

Decanul Facultăţii de Economie, Administraţie şi Afaceri, Prof. univ. dr. Carmen Nastase, şi-a exprimat şi ea bucuria de a fi prezentă la acest eveniment şi pentru faptul că FEAA celebrează demararea a implementării proiectului LINKSROUACBE. Aceasta a subliniat importanţa primordială a educaţiei universitare dar şi a cercetării ştiinţifice din mediul universitar şi a faptului că acest proiect îşi propune alăturarea, în cadrului aceluiaşi proiect, a ambelor dimensiuni.

Cuvântul a fost preluat de către doamna director al Departamentului de Contabilitate, Audit și Finanțe din cadrul FEAA, Prof. univ. dr. Veronica Grosu, şi care este şi coordonatorul echipei de cercetare din acest proiect, s-a referit în alocuţiunea sa la importanţa cercetării şi colaborării transfrontaliere dintre cei doi parteneri şi a subliniat şi importanţa pe care acest proiect îl prezintă sub aspectul înfiinţării unui Laborator Smart (SmartLab), destinat studenților de la toate nivelurile de studii universitare, licență, masterat și doctorat, şi care, în opinia ei, va asigura sustenabilitatea cercetării efectuată în cadrul FEAA.

„Lansarea proiectului LINKSROUACBE marchează un moment esențial în integrarea noilor tehnologii în activitatea de cercetare și educație din cadrul celor două instituții partenere. Prin această inițiativă, ne propunem să facilităm accesul cercetătorilor și cadrelor didactice la instrumente digitale avansate, menite să sprijine inovația și să eficientizeze procesele de cercetare. Dezvoltarea unui laborator digital inteligent și a unei platforme colaborative va contribui semnificativ la crearea unui mediu academic modern, adaptat cerințelor științifice și economice actuale. Mulțumim tuturor celor implicați și vă invităm să fiți parte din această transformare a educației și cercetării universitare!”a declarat coordonatorul activității de cercetare, Prof. univ.dr. Veronica Grosu.

De asemenea, domnul Conf. univ. dr. Marius-Sorin Ciubotariu şi reprezentant al SC.RO.MAR CONSULTING&SERVICERS SRL a prezentat auditoriului prezent mutaţiile care vor interveni pe piaţa serviciilor financiare, de contabilitate şi de audit, sub impactul digitalizării şi a introducerii tehnologiilor emergente (Blockchain, Big Data, Inteligenţa Artificială) precum şi a importanţei pregătirii studenţilor pentru a lucra cu aceste tehnologii şi a-şi asigura succesul pe piaţa muncii.

A luat cuvântul mai departe Prof. univ. dr. Marian Socoliuc şi prodecan cu baza materială şi relaţia cu mediul socio-economic, care a punctat importanţa corelării şi adaptării permanente a curriculei universitare cu cerinţele eterogene ale pieţei muncii şi a rolului universităţilor de a forma specialişti care să deţină atât competenţe tehnice cât şi competenţe digitale, care să le permită inserţia şi succesul pe piaţa muncii.

De asemenea, prof.univ. dr. Marian Socoliuc, a mulţumit reprezentatului Corpului Experţilor Contabili şi a Contabililor Autorizaţi din România(CECCAR), filiala Suceava, doamnei expert contabil Ana-Maria Litvinchevici, precum şi domnului Radu Bocanceam reprezentatant al Solutions Development Group STRL SUCEAVA (SDG) pentru faptul că au răspuns pozitiv invitaţiei de a fi prezenţi la acest eveniment.

Doamna Ana-Maria Litvinchevici a salutat ideea acestui proiect precum şi a importanţei acestuia în asigurarea competenţelor digitale a noilor generaţii de studenţi, iar domnul Radu Bocancea a subliniat a punctat importanţa sinergiei dintre teorie şi practică în contabilitate, exprimându-şi şi el aprecierea vis-a-vis de scopul şi obiectivele proiectului.

După momentul de deschidere, cuvântul a fost preluat de către managerul de proiect, conf. univ.dr. Anamaria Geanina Macovei, care a efectuat o prezentare a scopului, obiectivelor şi activităţilor proiectului şi a prezentat echipa de implementare a acestui proiect: lector univ.dr. Cristina-Gabriela Cosmulese - asistent manager, asist.univ.dr. Simona-Maria Brînzaru – manager financiar, prof.univ.dr. Veronica Grosu - coordonator activitate cercetare, conf.univ.dr. Mihaela Tulvinschi şi asist.univ.dr. Mihaela-Ionela Socoliuc – cercetători, prof.univ.dr. Marian Socoliuc, prof.univ.dr. Rozalia-Iuliana Kicsi şi conf.univ.dr. Camelia-Cătălina Mihalciuc – formatori, lector univ.dr. Ionuţ Balan - specialist digitalizare, lector univ.dr. Cristinel Ichim – ofiţer de promovare, Elena Peptanariu - responsabil achiziţii, Mihaela Piticari - specialist resurse umane şi Irina-Andreea Zettel - responsabil proces de monitorizare.

Lucrările conferinţei au fost închise de către managerul de proiect, conf. univ.dr. Anamaria Geanina Macovei, care a mulţumit întregii audienţe pentru prezenţă şi pentru interesul arătat în acest proiect.

“Acest material a fost realizat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a autorului și nu reflectă în mod necesar punctul de vedere al Uniunii Europene”.

www.next.huskroua-cbc.eu, www.usv.ro, LINKSROUACBE-Project