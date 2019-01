Primer, Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România, care reunește 18 situri de fabricație din țara, atrage atenția că România, care a închis de câțiva ani Institutul Cantacuzino, trebuia să investească urgent într-un sit de producție de vaccinuri pe teritoriul său, informează MEDIAFAX.

Datele statistice și epidemiologice arată an de an o creștere alarmantă a cazurilor de gripă la nivel european și mondial și imposibilitatea fabricanților existenți de a furniza produsul imunologic necesar . “Romania se confruntă în fiecare an cu un rulaj insuficient de vaccinuri, indiferent de categoria de imunizare pentru care sunt necesare, dar în special de vaccin antigripal și pentavalent”, a declarat Dragoș Damian, director executiv PRIMER. “Chiar dacă autoritățile iau măsuri din timp pentru achiziționarea de vaccinuri cantitățile procurate prin licitație devin insuficiente în situația în care există o cerere suplimentară din partea populației, chiar și contra cost”. Acest lucru se întâmplă pentru că, în primul rând, capacitățile de producție la nivel mondial sunt limitate și își planifica foarte strict producția fără a putea suplimenta cantitățile fabricate și, în al doilea rând, pentru că reglementările din piață farmaceutică din România (politică de prețuri, taxa clawback, etc.) reprezintă obstacole serioase pentru producători spre a-și desface produsele în România.

Primer spune că țările din estul Europei au luat deja măsuri pentru a evită crizele de produse imunologice alegând să le producă în țara, pentru a se feri astfel de probleme de aprovizionare. “Cel mai bun exemplu de data recentă este investiția de 30 milioane Euro care se face începând cu acest an în Ungaria, care a fost aleasă de o companie multinațională pentru o nouă fabrică de vaccinuri” a completat Damian. “Bulgaria, Ucraina și Serbia sunt alte exemple de țări din jurul nostru care au investit în capacități de fabricație pentru produse imunologice și nu au întâmpinat probleme de aprovizionare cu vaccinuri sau alte produse de acest fel (seruri, imunoglobuline, etc.)

În acest context România, care a închis de câțiva ani Institutul Cantacuzino, trebuia să investească urgent într-un sit de producție de vaccinuri pe teritoriul sau. “O astfel de investiție poate asigură independența României de vaccinul de import și poate de asemenea să ne transforme într-un exportator net de produse imunologice”, a continuat Damian. Investiția, în valoare de 10 milioane euro pentru trei linii de fabricație de un randament de 3-4 milioane de seringi preumplute pe an, devine salvatoare în contextul enunțat.

Din Primer fac parte cele mai importante fabricile de medicamente Ac Helcor, Antibiotice, B.Braun, Bio-Eel SRL, Biofarm, Gedeon-Richter, Labormed-Alvogen, Laropharm, Magistra CC, Polisano Pharmaceuticals, Ropharma, Santa SA, Slavia Pharm, Zentiva, Terapia-Sun Pharma, Vim Spectrum.