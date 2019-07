Joi, 18 Iulie 2019 (15:45:43)

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, întrebată dacă a primit răspuns de la Klaus Iohannis cu privire la noile propuneri în Guvern, că șeful statului nu i-a transmis nimic, precizând că, potrivit Codului administrativ, acesta are la dispoziție 10 zile să decidă și să anunțe public.„Nu, nu mi-a răspuns. Conform Codului administrativ are la dispoziție 10 zile să vină cu un răspuns. Eu sper să vină cu un răspuns pozitiv pentru că am venit cu o echipă de oameni... Integral pe Mediafax.ro