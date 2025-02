Miercuri, 5 Februarie 2025 (15:15:44)

Tânărul Narcis Tran-Korsar lansează sâmbătă, 15 februarie 2025, la ora 19:00, la Restaurant Romantik din Câmpulung Moldovenesc, noul album „Korsar -Cântec despre ea”. Narcis Tran-Korsar a cunoscut popularitatea în Vama Veche, locul în care cântă de nouă veri și unde a fost remarcat de membrii formației Phoenix și cooptat în 2019 în supergrupul Pasărea Rock.

Proiectul lui solo are la activ albumele „Korsar - On my own" (2010), "Korsar-Soldați de lut" (2017), „Korsar - Best Of” (2024), cu ocazia concertului din Haga.

Noul album „Cântec despre ea” conține zece cântece la care a lucrat împreună cu Paul Coman, iar la piesa titulară a colaborat cu Nicu Patoi. Alături de Korsar, va fi la clape și backing vocal Stelian Cristez.

În paralel cu proiectul solo, Narcis Tran-Korsar activează și în formația Meșterii Rock, alături de Josef Kappl, Nicu Patoi, Codruț Croitoru și Marcel Moldovan. În 2024, Meșterii Rock au lansat albumul „Cavalcada”.

„Atmosfera din Vama Veche și noul album <Korsar - Cântec despre ea> vă așteaptă în Restaurant Romantik, sâmbătă, 15.02.2025, de la ora 19:00”, anunță organizatorii. Pentru rezervări și bilete, puteți să sunați la numărul de telefon 0728 388 820. Susținere artist: 100 de lei (CD inclus).