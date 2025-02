Azi, de ziua ei

O tânără interpretă de muzică populară din Bucovina, Ioana Penciuc, care împlinește pe 5 februarie frumoasa vârstă de 18 ani, a primit un cadou special de ziua ei – o emisiune TV de aniversare a majoratului, împreună cu o mulțime de vedete.

Familia, prietenii și colegii s-au reunit cu emoție și bucurie pentru a-i fi aproape și a sărbători împreună un moment de neuitat - Ediția specială a emisiunii „Dor și cântec românesc – Aniversarea Ioana Penciuc”.

Emisiunea, moderată de cunoscutul interpret de muzică populară Marius Zgâianu, va fi difuzată în premieră miercuri, 5 februarie, de la ora 21.00 (prima parte) și vineri, 7 februarie, de la ora 21.00 (partea a doua), pe Tradițional TV.

Frumosul cadou – majoratul TV organizat cu multe eforturi, a avut ca invitați interpreți de seamă: Margareta Clipa, Laura Olteanu, Pamfil Roată, Alexandru Havriliuc, Cătălin Maximiuc, Gabriela Teișanu, Ancuța Corlățan, Dana Dăncilă, Marian Gogan, Doina și Ciprian Petroaie, Ghiorghiță Rotaru, Petronela Rusu, Nicoleta Cojocaru, Celina Gherghelaș, Valentina Tipa Lulciuc, Adrian Olaru, Brândușa Covalciuc Ciobanu, Alexandru Norocel, Ionuț Țăpoi, Daiana Ivașcu, Mihaela Grosari, Oana Zgâianu, Paula Ivanovici, Tatiana Vicol, Eliza Dominte, Antonia Seciu, Ansamblul de Dansuri Pojorâta.

Ioana Penciuc - “Privighetoarea de la Informatică”

Născută în Suceava, cu rădăcini din Sfântu Ilie și Siminicea, tânăra interpretă Ioana Penciuc împlinește astăzi frumoasa vârstă de 18 ani și se remarcă printr-o frumoasă carieră în muzica populară bucovineană.

Elevă în clasa a 11-a la Colegiul Național “Spiru Haret” din Suceava, datorită talentului ei a fost supranumită și “Privighetoarea de la Informatică”.

Ioana Penciuc a studiat la Școala de Arte “Ion Irimescu” Suceava, la secțiunea canto popular, iar cariera și-a început-o acum 4 ani, îndrumată de regretatul maestru George Sîrbu (născut în aceeași zi cu Ioana, care are grijă să-i aducă an de an un pios omagiu).

O colaborare fructuoasă a avut și cu regretatul maestrul Viorel Leancă, care i-a compus cea mai apreciată piesă din repertoriul acesteia, “Eu, Ioana cea frumoasă”, dar și alte melodii.

În prezent Ioana Penciuc colaborează cu maestrul Alexandru Havriliuc - emerit trompetist al Bucovinei și s-a remarcat prin obținere a numeroase premii naționale și internaționale:

- Festivalul concurs de interpretare a cântecului popular “Maria Surpat-Mina Pâslaru” Sadova - Premiul 1

- Concursul Național “Primăvara Artelor” Bacău - Premiul 1

- Festivalul Național de interpretare muzicală pentru copii și tineri “Rampa de Lansare” Suceava - Trofeul “Rampa de Lansare”

- Concursul “Tezaur Folcloric Bucovinean” Suceava - Premiul 1

- Concursul Interjudețean “Pe urmele maestrului Ion Irimescu” Fălticeni - Premiul 1

- Festivalul Internațional “Starul de mâine” Vatra Dornei - Premiul 1.

În paralel, Ioana Penciuc a participat la diverse activități școlare și extrașcolare, baluri caritabile, baluri ale bobocilor, spectacole, fiind invitată inclusiv la Revelioanele din centrul Sucevei, din ultimii trei ani.

În octombrie 2023, Ioana Penciuc și-a lansat primul ei album intitulat sugestiv “Eu, Ioana cea frumoasă!”, un spectacol care a fermecat publicul sucevean, având ca invitați numeroși interpreți de seamă.

Povestea ei continuă, cu o nouă filă din Cartea Vieții, care se scrie acum, la 18 ani împliniți, când toți cei care o cunosc îi urează: „La Mulți Ani!”.