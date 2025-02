A început turneul feminin de tenis cel mai important din țara noastră, cotat 250 WTA. Este vorba de Transylvania Open, care se desfășoară în sală la Cluj-Napoca. Din păcate, evoluția jucătoarelor din România ne face să ne întrebăm dacă nu cumva avantajul terenului propriu este iluzoriu, dacă nu cumva se transformă într-o presiune contraproductivă. În definitiv, din 2021, de când a fost introdus în calendarul WTA, niciodată nu a fost câștigat de o româncă, deși în 3 din 4 finale a fost prezentă cîte o jucătoare de-a noastră. Cronologic, Halep/Ruse/Bogdan – 2021/23/24, de fiecare dată învinse în minimum de seturi. În această ediție, în primele două zile, am asistat la niște evoluții complexate, cu atât mai dezamăgitoare cu cât au venit tocmai din partea unor jucătoare cu experiență. Mă refer la Sorana Cîrstea și Irina Begu, care au în comun pierderea unui game de serviciu pe final, de la 40-0! Luni, Sorana a jucat cu canadiana Stakusic (venită din calificări), a început execrabil, și-a revenit și a avut în față un break timpuriu în setul decisiv, cu intermezzo medical pentru adversară. Totul părea să-i fie favorabil Soranei, doar că mai întâi facilitează recuperarea break-ului, pentru ca apoi să irosească 3 mingi la rând de 5-5 pe serviciu, ce spuneam mai sus. Să clachezi astfel în fața propriilor suporteri este dureros pentru ambele părți, dar ce te faci când una din părți mai experimentează sentimentul acesta încă o dată?! Căci da, marți e rândul Irinei Begu să aibă 3 mingi la rând de set pe serviciu (ar fi intrat în decisiv cu Cocciaretto), dar pe care le ratează și se trezește eliminată. Cum și Gabi Ruse fusese învinsă de ușor de favorita #4 Kalinina, singura rază de soare în acest început de februarie a fost victoria Anei Bogdan, care acum o va întâlni pe Cocciaretto în loc de Begu, ceea ce ne-ar fi asigurat o româncă în sferturi... Dar e păgubos să ne gândim la ce-ar fi fost dacă. În momentul în care scriu, Simona Halep pierde cu dublă primul set, 1-5 cu Bronzetti. De-a dreptul îngrijorător nivelul său la atâta timp după revenire, dar prefer să cred că va găsi o cale. Azi intră în scenă și Jaqueline Cristian, ea fiind și singura noastră jucătoare cap de serie. Sper să mai am motive și joi pentru a scrie despre acest turneu de la Cluj-Napoca!