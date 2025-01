Miercuri, 22 Ianuarie 2025 (11:04:35)

La Muzeul Arta Lemnului din Câmpulung Moldovenesc va avea loc vineri,

24 ianuarie 2025, de la ora 17:00, primul vernisaj al anului, dedicat expoziției temporare de grafică „Chipuri în timp - inocență și înțelepciune”, lucrările fiind semnate de artistele din Botoșani Aida Șușter-Boțan și Alexandra Calistru, mamă și fiică.

„Conceptul acestei expoziţii a luat naştere în anul 2017, când am adăugat o serie de portrete în cărbune şi pastel la o expoziţie existentă numită <Chipuri ale sfinţeniei>, a Aidei Şuşter-Boţan, gândită ca un omagiu adus deţinuţilor politici din temniţele comuniste. Oraşele în care ne naştem şi creştem majoritatea dintre noi sunt, în prezent, lumi cu totul diferite de lumea satului românesc de odinioară. Trăim într-o lume în care rânduiala străveche, cu toată bogăţia ei culturală şi spirituală, a dispărut aproape în întregime. De aceea, când am văzut pentru prima dată o serie de fotografii reprezentând România secolului trecut, realizate de nişte fotografi deosebit de talentaţi, am fost profund impresionată de atmosfera capturată”, spune Alexandra Calistru. Artista a completat că, în lucrările sale, a încercat să redea, „prin contrastul puternic, aceeaşi atmosferă a fotografiilor vechi, o esenţă a lumii de atunci, ca o fereastră misterioasă către o lume acum dispărută. Prin jocul de lumini şi umbre, pe care îmi place foarte mult să îl reprezint, am încercat să adaug şi mai mult dramatism acestor imagini, astfel să creez o legătură emoţională între aceste personaje şi privitor. O completare recentă de lucrări în cerneală păstrează acest efect al dramatismul monocrom”.

Publicul va putea să admire lucrările celor două artiste până pe 2 martie 2025, la Mansarda Muzeului Lemnului Câmpulung Moldovenesc.