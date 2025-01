Adică înfrângere dură pentru Alcaraz, dar cu trimitere la palmaresul său cu Djokovic pe hard. Până la momentul AO 2025 scorul era 2-0 pentru sârb pe terenuri în aer liber și 1-0 în sală. Ar fi trebuit să ne spună ceva asta? Desigur, dar noi n-am avut urechi de auzit, ochi de cercetat. Ne spuneam că de data asta e un 3 din 5, deci tinerețea trebuie să prevaleze. Eh, acest ”trebuie” nu între ghilimele își are locul, ci între paranteze, atunci când în cauză e Novak Djokovic. Acum, cu victoria de ieri, din sferturi, s-a făcut 4-0 pe hard și deja Alcaraz are o problemă. Iar dureros pentru el nu este numai faptul că a pierdut, ci că Djokovic a fost jucătorul mai spectaculos! Încordarea nefirească nu l-a lăsat pe Alcaraz să se desfășoare cu adevărat, cu toate că a câștigat primul set și deci își asigurase o plasă de siguranță. Nu s-a bucurat cu adevărat de tenis, zâmbetul a apărut doar ca excepție, iar asta îi taie creativitatea. E adevărat, a apărut și prezumtiva accidentare a lui Djokovic, dar chiar dacă e stratagemă, după atâția ani oricine ar trebui să fie pregătit. Sârbul a părut să tragă de el tot setul 2, iar adevărul este că la 4-4 Alcaraz a avut șansele lui la retur. Aici dacă ar fi dat ce are mai bun, fără teamă, ar fi putut pune un munte în cârca lui Djokovic, numai că a fost taman invers, acesta și-a ținut serva și a pus el presiune pe spaniol. Și o fi el june, dar are totuși 4 GS-uri, așa că a fost dezamăgitor cum a clacat în game-ul următor. Și avea să se afunde încă și mai mult în următoarele seturi. Faptul că nu reușea să pună nicicum în teren serviciul secund al lui Djokovic mi-a amintit de felul în care îl gestionase sârbul cândva pe Medvedev cu serve pe exterior, urmate de finalizări simple la fileu. De ce această neputință a lui Alcaraz, crunt expusă (aproape 60% rata de succes pe serviciul 2 pentru Djokovic)? Nu sunt suficient de priceput ca să am pretenția că știu răspunsul. Probabil că e o compilație de element tactic + mental + teren. Ultima șansă pentru Carlitos a fost când se afla cu spatele la zid și deci nu se mai putea retrage: două mingi legate de break, prima ratată pentru că s-a ferit aiurea de rever, iar a doua a fost jucată prea bine de sârb. Restul e statistică.

În rest, rămâne cum am stabilit, după primul hop serios, urmează al doilea, adică Zverev. Culmea, acesta n-a fost departe de adevăr când a aruncat gluma aia cu ”urmează un meci plictisitor”! N-o fi fost chiar așa, dar nici spectaculos n-a fost, căci pentru așa ceva e nevoie de doi.