Miercuri, 22 Ianuarie 2025 (17:15:55)

Procurorii Direcției Naționale Anticorupție, Serviciul Teritorial Suceava, l-au săltat în dimineața zilei de miercuri, 22 ianuarie, pe managerul Spitalului Județean de Urgență Botoșani, Corneliu Prepeliță.

Două autospeciale de poliție, una inscripționată și una neinscripționată, au ajuns în zona clădirii administrative a spitalului din Botoșani, iar oamenii legii au mers direct în biroul managerului Corneliu Prepeliță.

După câteva minute, managerul a urcat într-una dintre autospeciale și a plecat cu polițiștii.

Audierile s-au derulat timp de mai multe ore, iar la final Corneliu Prepeliță a fost plasat sub control judiciar pentru 30 de zile. El este acuzat de comiterea infracțiunii de răzbunare pentru ajutorul acordat justiției. Totul a plecat de la un alt dosar penal aflat in lucru tot la DNA Suceava și în care au fost puși sub acuzare mai mulți medici, dar și un fost manager. Unul dintre angajați, de la resurse umane, este martor în acest dosar, iar actualul manager a exercitat asupra sa presiuni îndeosebi de ordin psihic pentru a da un exemplu celorlalți angajați despre ceea ce li se poate întâmpla ”turnătorilor”.