Rădăuțeanca Ana Dumbravă a cucerit titlul de „Cea mai bună jucătoare de Counter-Strike din lume”, pentru al treilea an consecutiv, distincția fiindu-i acordată, la finele săptămânii trecute, la Belgrad.

Ana a urcat de două ori pe scena galei. Prima dată atunci când echipa din care face parte, Imperial, a fost desemnată, la rândul ei, „cea mai bună din 2024”. A doua apariție pe scenă a fost pentru a-și adjudeca trofeul care-i recunoaște meritele și performanțele din zona de gaming.

„Este un vis wow, 3 din 3! Nici măcar nu știu ce să spun, doar că vă mulțumesc mult tuturor pentru dragostea și sprijinul vostru, înseamnă lumea pentru mine. Vreau să dedic acest premiu eroului meu, persoanei care m-a făcut cine sunt astăzi, mamei mele. Știu că ești acolo sus, zâmbindu-mi, sper că te-am făcut mândră în seara asta!”, a menționat Ana după primirea premiului.

Tânăra are 25 de ani și este jucătoare profesionistă de CS: GO din 2015, în ultimii ani adjudecându-și o serie de premii remarcabile la cele mai importante turnee de CS: GO pe plan mondial.

Este cunoscută în comunitatea de gaming cu pseudonimul ANa și joacă pe poziția de AWP-er (lunetist).

Povestea Anei o puteți descoperi într-un amplu interviu pe care l-a acordat la „Interviurile Monitorul”, alături de redactorul-șef Tiberiu Avram, în primăvara anului trecut.

Ana a început să joace jocuri pe calculator de la 4 – 5 ani, ajutată de fratele ei. La vârsta de 9 ani, după ce și-a pierdut mama, s-a refugiat în lumea jocurilor de calculator (gaming), pentru a uita de suferința care o apăsa. În anul 2014 a văzut o competiție de Counter Strike pe Twitch, o platformă dedicată unor astfel de evenimente. Și-a spus atunci că vrea să ajungă și ea la acel nivel, să joace în fața unui public consistent, să fie apreciată și aplaudată.

Invitată la podcastul „Interviurile Monitorul”, Ana Dumbravă a povestit despre anii de muncă asiduă, răbdarea și perseverența care au transformat-o într-o mare campioană, pentru că primul rezultat important pe plan internațional a venit după 5 ani de așteptare: „Am avut mereu această mentalitate de campion, să nu mă las bătută, mereu am avut impresia că oricât aș face, pot să fac mult mai bine, și că pot să demonstrez că pot să fac mult mai mult de atât (...) Orice trofeu, orice victorie, nu vine după o zi, după o lună, după un an, poate să dureze și ani și ani de zile”.

Devenită astăzi jucătoare profesionistă, Ana se antrenează, înaintea concursurilor, câte 8 – 9 ore în fiecare zi. După fiecare două ore urmează, însă, o pauză de 20 – 30 de minute, în care face exerciții fizice.

