Gata, timp de două săptămâni din Australia se dă ora exactă în tenisul mondial. Iar diverse ore exacte de la antipozi nu ne cad prea bine. Vorbim de creierii nopții, iar periodic vom avea parte de meciuri de noaptea minții, expresie de rit nou. E drept, depinde de ce parte a fileului te afli. De exemplu, dacă ești brazilian și te cheamă Monteiro, atunci sigur a fost noaptea minții. În schimb, veteranul Nishikori, cel de care pomeneam nu mai departe de săptămâna trecută, a fost capabil să întoarcă meciul cu brazilianul de la 0-2 la seturi, 4-5 în decisiv și 30-40 pe serviciul său! O revenire și apoi o recădere a avut Anca Todoni a noastră în primul set cu finalista de anul trecut, chinezoaica Zheng, favorită #5 acum. Mai întâi Todoni a salvat 3 mingi de set, a câștigat 3 game-uri la rând, apoi a ratat și ea 3 mingi de set, înainte de a-l pierde la tie-break... Iar setul secund a fost previzibil, adică o cădere abruptă de randament a româncei, scor 1-6. Mărturisesc că nu am văzut meciul, așa că mă consolasem cu tiparul jucătoarelor noastre, dar apoi am citit aproape exclusiv elogioase. E drept, de vreun an vedem calități interesante la Todoni, dar parcă acum e prea puțin ca să continuăm pe linia de entuziasm, în speranța că va crește ea în cele din urmă. Evident, era greu s-o învingă pe Zheng, dar măcar un set putea lua, iar dacă nu, atunci să nu-l cedeze pe celălalt în maniera respectivă. Dacă mereu luăm numai părțile bune, alea rele rămân acolo.

Azi intră în concurs Sorana Cârstea și Jaqueline Cristian, ambele având adversare grele, Svitolina, respectiv Petric. Totuși, în anumite circumstanțe, măcar una ar putea trece. În caz contrar, sigur vom sta liniștiți mâine, căci Irina Begu și Gabi Ruse își vor disputa între ele locul în turul secund. E și ăsta un mod de a ne consola.

Altfel, nici la feminin, nici la masculin nu s-au tulburat prea tare apele în această primă zi, care de fapt nu a consumat nici măcar toate meciurile din primul tur de pe o jumătate de tablou. Probabil așa va continua turneul o zi-două, căci în primul tur Sinner și Alcaraz, de exemplu, nici nu au cotă la victorie!