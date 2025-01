Luni, 13 Ianuarie 2025 (12:39:05)

Teatrul Municipal „Matei Vișniec” celebrează Ziua Culturii Naționale prin organizarea evenimentului „Poezie și muzică la șase mâini”, eveniment ce va aduce în centrul atenției poezia și muzica.

„Vă invităm miercuri, 15 ianuarie 2025, de la ora 12:00, în sala Teatrului Municipal „Matei Vișniec” să luați parte la o experiență culturală unică în care scriitorul Matei Vişniec şi pianiştii Corina Răducanu şi Eugen Dumitrescu vă propun un parcurs prin poezia şi literatura română alături de creaţiile unor compozitori români. Acestora li se va alătura și actrița Clara Popadiuc cu un scurt moment poetic. Ziua Culturii Naționale ne oferăun bun prilej de a prețuiși promova valorile și creațiile artistice specifice culturii românești. De asemenea, este un moment de reflecție privind responsabilizareanoilor generații de a perpetua elementele de tradiție ale limbii române, ale muzicii și culturii naționale care vor deveni astfel o parte importantă a istoriei ce va dăinui peste timp”, au transmis reprezentanții instituției culturale a municipiului Suceava.

Evenimentul se bucură de intrare liberă în limita locurilor disponibile.

Matei Vișniec(n. 29 ianuarie 1956, Rădăuți), poet și dramaturg român, este activ în acest moment în Franța, cunoscut în special pentru scrierile sale în limba franceză. Piesele lui sunt traduse în peste 25 de limbi, unele dintre acestea fiind montate în teatre importante din Europa: Teatrul Rond Point des Champs Elysées la Paris, Teatrul Stary din Cracovia, Teatrul Piccolo din Milano, Teatrul Regal din Stockholm, Teatrul Young Vic din Londra, Teatrul Național din Istanbul, Teatrul Maxim Gorki din Berlin, Teatro Stabile din Catania (Sicilia).

Matei Vișniec are în jur de 30 de piese scrise în limba franceză și sunt publicate de editurile franceze Actes Sud - Papiers, L'Harmattan, Lansman, Crater, Espace d'un Instant, L'œil du Prince.

De asemenea, multe dintre piesele dramaturgului Matei Vișniec s-au bucurat de numeroase participări la mari festivaluri internaționale de teatru, dintre care amintim: Festivalul de la Avignon, Bienala de Teatru de la Bonn, Festivalul de Teatru de la Edinburg, Festivalul FAJDR de la Teheran, Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu, etc.

Corina Răducanuși Eugen Dumitrescu formează un duo pianistic din anul 2005.

Activitatea concertistică a duo-ului cuprinde participări în 32 de festivaluri naționale și internaționale, concerte cu orchestra și peste 500 de recitaluri în țară (114 localități) și pe scene din Anglia (St. Martin in the Fields, NPL Music Society Scientific Museum Londra, Saint Matthew`s Church Redhill), Austria (Viena), Belgia (Aalst, Anvers, Bruxelles), Elveția (Berna, Basel, Lugano, Neuchâtel), Franța (Menton, Nisa, Paris, Toulon), Germania (Frankfurt am Main, Gießen, Heidelberg, Mannheim, Offenbach, Stuttgart), Italia (Brescia, Carpenedolo, Clusane d`Iseo, Torino), Republica Moldova (Bălți, Chișinău) și Ucraina (Cernăuți, Ciudei).

Activității concertistice a duo-ului pianistic i se adaugă numeroase premii naționale și internaționale obținute la concursurile de profil, prezențe în juriile concursurilor naționale și internaționale de specialitate, precum și cursuri de măiestrie susținute ca profesori invitați.