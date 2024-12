Marţi, 17 Decembrie 2024 (14:17:25)

Zeci de copii cu dizabilități au primit daruri în cadrul acțiunii „Şi tu poţi fi Moş Crăciun”, ediția a XII-a, la Câmpulung Moldovenesc, evenimentul fiind organizat de Asociația „Freamăt de Speranță”. Președinta Asociației „Freamăt de Speranță”, Anca Crăciun, a subliniat că a fost o acțiune reușită, frumoasă, la care oamenii care s-au implicat au înțeles că nu este suficient să participi o singură dată la un eveniment, ci este necesar să fii mereu, zi de zi, dispus să ajuți și să susții acțiunile umanitare ale asociației. Pentru peste 60 de tineri și copii cu nevoi speciale din cadrul Asociației „Freamăt de Speranță” Moș Crăciun a fost darnic, le-a oferit daruri și multă speranță.

Am aflat de la Anca Crăciuncă au fost peste 200 de sponsori ce au trimis daruri copiilor acasă, dar unii dintre ei au venit personal și le-au înmânat daruri celor 25 de copii, dar și frățiorilor prezenți la eveniment.

Zece elevi ai Colegiului de Informatică „Spiru Haret” Suceava s-au alăturat proiectului de la Câmpulung Moldovenesc, la inițiativa prof. Loredana Cătălina Bodnar, și au adus peste 40 de daruri și alte 42 de scrisori ale copiilor au ajuns la colectivul unit al firmei Expertware din Suceava (Ioana Țăruș). Alți 22 de spiriduși de la Școala Gimnazială „Theodor Stefanelli”, organizați de prof. Monica-Paraschiva Preutescu, au colindat cu drag în cadrul acțiunii „Şi tu poţi fi Moş Crăciun”, ediția a XII-a.

· Mulțumiri

Anca Crăciun le mulțumește tuturor voluntarilor, donatorilor, colegilor din asociație, părinților tuturor copiilor, colindătorilor, mici sau mari.„Pentru beneficiarii din Asociația umanitară <Freamăt de Speranță> ce sunt nedeplasabili sau foarte departe, Moșul a găsit soluții și deja a ajuns sau va ajunge la ei până în Ajunul Crăciunului. Pentru cei prezenți a fost mărinimos și a adus multe daruri. În urma donațiilor și a produselor expuse la Tombola Crăciunului s-au adunat în urnă 100 de euro (mulțumim Paraschiva Spătaru și familiei) și 1.800 de lei ce vor fi folosiți, așa cum am promis, în construirea noului Centru de Recuperare <Sf. Nectarie>. Am reușit performanța de a-l face pe Moș Crăciun să lăcrimeze și asta cred că spune multe despre ce s-a împărțit în cadrul acțiunii, nu daruri scumpe și bani, ci emoții și speranță. Va mulțumim tuturor. Mulțumesc voluntarilor care mi-au fost alături, precum și colegilor mei: Georgiana Nicula, Mihaela Gemănar și Andrei Ionuț Forminte, mulțumim fam. Nicolai Vranău, care a sponsorizat Asociația Umanitară <Freamăt de speranța> cu suma de 500 de lei, din care am achiziționat gogoși, sărățele și alte mici bunătăți. Mulțumim firmei SC LACTALIS SRL, care a trimis din nou 100 de pachete cu produse lactate și dulciuri marca Lactalis pentru copii beneficiari și pentru colindători, mulțumim Georgiana Nuțescu pentru sucuri”, a transmis, la finalul acțiunii umanitare, Anca Crăciun.