Marţi, 17 Decembrie 2024 (10:23:48)

Tratarea pacienților cu arsuri reprezintă încă o problemă majoră pentru spitalele din România deoarece numărul paturilor pentru asistență medicală specializată este extrem de redus. Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava a reușit să găsească locuri doar pentru doi dintre cei trei pacienți răniți în explozia care a avut loc luni seara la un garaj din Burdujeni-Sat, pentru cel de-al treilea pacient, cu arsuri severe, de mare complexitate, nefiind deocamdată nicăieri în țară un loc disponibil.

Purtătorul de cuvânt al spitalului, dr. Bogdan Bondaru, a declarat, marți dimineață, că pentru pacienții în vârstă de 39 și 49 ani, cu leziuni mai puțin severe, s-au găsit locuri la Clinica de chirurgie plastică şi reparatorie de la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Spiridon” din Iași și au fost deja transferați cu ambulanța, iar cel de-al treilea pacient, în vârstă de 29 de ani, este în continuare internat la Suceava, la secția de Terapie Intensivă.

Spitalul a anunțat Centrul Operativ pentru Situații de Urgență, care poate activa mecanismul de transfer în străinătate al pacienților mari arși. Pentru transferul în străinătate, complexitatea arsurilor unui pacient trebuie să depășească posibilitatea de tratament a spitalelor din România, pacientul să fie stabil hemodinamic pentru ca viața să nu-i fie în pericol în timpul transferului și să existe acceptul unui spital din străinătate, cu care România are protocol de transfer. Deocamdată nu avem informații dacă pentru tânărul de 29 de ani România caută un loc într-un spital din străinătate.

Menționăm că tânărul are arsuri de gradul III și IV pe 65% din suprafața corporală, este în comă indusă, intubat și ventilat mecanic. Bărbatul de 39 de ani are arsuri de gradul II și III pe 25% din suprafață, iar cel în vârstă de 49 de ani are arsuri de gradul II și III pe 20% din suprafața corporală. Toți cei trei pacienți au arsuri la nivelul feței și căilor respiratorii.

Spitalul Clinic de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” din Suceava are, din vara acestui an, aviz din partea Ministerului Sănătății pentru creșterea numărului de paturi de la 8 la 12 la secția de Chirurgie plastică și microchirurgie reparatorie, cu obiectivul de a înființa o unitate funcțională pentru arși. Pentru continuarea demersurilor, o comisie specializată din cadrul Ministerului Sănătății trebuie să facă o vizită de documentare la fața locului. Potrivit managerului, dr. Alexandru Calancea, spitalul dispune de baza materială și resursa umană „necesare înființării acestei structuri atât de necesare întregii regiuni a Moldovei”, respectiv un medic primar și 3 medici specialiști.

„Pe lângă cele patru paturi, din cadrul secției dedicate arșilor, vor fi amenajate și alte paturi în secția ATI a spitalului, care se extinde și se modernizează”, a precizat dr. Calancea.

La această dată, pentru tratamentul pacienților considerați mari arși, în Moldova există doar cinci paturi, la Clinica de chirurgie plastică şi reparatorie a Spitalului Clinic „Sf. Spiridon”, din Iaşi.

Teoretic, România are 34 de paturi pentru mari arși - 6 paturi la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca București, câte 5 paturi la Spitalul Clinic de Urgență Chirurgie Plastică Reparatorie și Arși București, Spitalul Clinic de Urgență Județean „Sf. Spiridon” Iași, Spitalul Clinic Județean de Urgență „Pius Brânzeu” Timișoara, 3 paturi la Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” și 10 paturi pentru copii, la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” București. Multe voci din rândul medicilor afirmă că nu toate aceste paturi sunt dotate cu tot ceea ce este necesar pentru tratamentul marilor arși.