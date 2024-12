Excelență

Rafaela Barac Bologa, elevă în clasa a XII-a, la Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Suceava, își va continua studiile în cadrul uneia dintre cele mai puternice universități din peisajul internațional.

Eleva a fost admisă la Universitatea Harvard, din Statele Unite ale Americii, în urma unui proces de selecție riguros și competitiv, rata de acceptare la prestigioasa universitate situându-se în jurul valorii de 3 – 4%.

Rafaela va primi o bursă integrală din partea instituției, alocație care-i acoperă taxa anuală de școlarizare, care depășește 90.000 de dolari. Vestea reușitei a primit-o la finele săptămânii trecute, validând întregul parcurs al tinerei de 17 ani.

Iar parcursul a fost unul într-adevăr spectaculos, bogat în rezultate valoroase: medalii la olimpiade (culminând cu aurul de la Internaționala de Astronomie și Științele Spațiului pentru Juniori), distincții la concursuri, două mandate în fruntea Consiliului Județean al Elevilor, vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, ofițer internațional OBESSU, președinte și secretar districtual la Interact Suceava Bucovina, manager local și regional Romanian Space Initiative și multe altele.

„Vestea admiterii a generat o emoție foarte puternică, care s-a răsfrânt și asupra mea stării mele fizice. A fost un anunț foarte greu de procesat, de conștientizat.

Din școala gimnazială, dintr-a V-a, mi-am dorit să studiez la Harvard, chiar a fost un vis al meu.

În clasa a VI-a îmi cumpărasem un tricou cu Harvard și îl purtam des, însă nu am prevăzut, nu m-am gândit niciodată la momentul admiterii.

Ce apreciez la Harvard este faptul că îmbină ușor, firesc, științele sociale cu științele exacte, atmosfera colaborativă, deschiderea profesorilor, oportunitățile de cercetare și bineînțeles, renumele acestei instituții, renume care contribuie la bune relații cu alte instituții puternice. Tot acest pachet aduce mari oportunități pentru studenți, numărul candidaților cifrându-se anual undeva între 50.000 și 70.000 de pe întreg globul.

Este și acesta unul dintre motivele pentru care universitatea are unul dintre cele mai complexe procese de selecție”, a subliniat Rafaela Barac Bologa.

Adolescenta va studia discipline atât din sfera științelor exacte, preponderent fizică, cât și științe sociale (filosofie în mod deosebit), dar este interesată și de neuroștiință, mediu, relații internaționale.

Aplicație, eseuri, interviuri

Admiterea în cadrul celei mai vechi universități din Statele Unite, de al cărei nume sunt asociați zeci de laureați ai Premiului Nobel, a început în vara lui 2024 odată cu susținerea Bacalaureatului american, la matematică și engleză.

A urmat testul de limbă, IELTS, după care depunerea candidaturii prin intermediul unui portal online, într-o aplicație structurată pe mai multe secțiuni – activități relevante ale candidatului, premii și distincții, rezultate școlare.

Completarea aplicației a fost urmată de realizarea a șase eseuri, cu o pondere însemnată în procesul de admitere.

În primul, eseul principal, de 650 de cuvinte, Rafaela a relatat despre o dificultate familială și despre cum a depășit acea situație delicată cu ajutorul filosofiei.

„Un alt eseu solicita candidaților să povestească despre experiențe de viață cu impact, care ar putea fi transferate și la Harvard, iar eu am decis să amintesc despre cum am inițiat, în calitate de președinte Interact Bucovina, o companie umanitară pentru sinistrații din Ucraina, cum am lucrat cu anumite minorități prin Consiliul Elevilor. Mereu am fost preocupată de partea de incluziune și vreau să pot contribui în acest sens și la Harvard.

Celelalte eseuri au avut teme diferite, să relatez o discuție intelectuală la care am participat și cum am reușit să aduc argumente în conversație, despre activitățile extrașcolare, despre planurile și perspectivele de viitor”, a mai explicat Rafaela.

Aplicația online a fost urmată de două interviuri, primul cu un alumn român, absolvent de Harvard și stabilit în Anglia, și al doilea, cu un ofițer de admitere.

Implicare pentru schimbare

Rafaela este cunoscută în spațiul public atât datorită rezultatelor sale din cadrul unor competiții școlare, dar mai ales datorită implicării sale constante și entuziaste în numeroase inițiative, organizații și proiecte din varii domenii.

De 2 ani reprezintă interesele elevilor din învăţământul preuniversitar atât din județ, cât și din țară, postură din care a propus amendamente, a contestat altele, a stat la aceeași masă cu factorii decizionali, a participat la ședințe, congrese, dezbateri.

Sute de kilometri, zeci de drumuri în fiecare an, întâlniri, toate din dorința de schimbare, de mai bine, de implicare.

„Am început de la 11 ani la Interact Suceava Bucovina și treptat am simțit satisfacție văzând că ideile mele sunt ascultate și se concretizează, că lucrez bine în echipă, că îmi extind perspectivele asupra lucrurilor și proceselor din jurul meu.

Lucrurile au accelerat odată cu intrarea mea în Consiliul Elevilor, unde, fiind pusă în poziția de reprezentare a colegilor mei și având privilegiul de a fi votată de către aceștia, am vrut să contribui la anumite schimbări, să aduc în fața decidenților anumite nereguli. Am văzut anumite frustrări, nemulțumiri, care mi-au alimentat nevoia de a mă implica civic.

M-am simțit responsabilă, că am o datorie morală față de elevi, colegi, astfel că am contribuit activ la discuții, la inițiative, am învățat legislație, am bătut la uși, am protestat, am cerut explicații și aici mă refer la forurile superioare.

Dintre inițiativele mele pot menționa o serie de amendamente la metodologia de transport al elevilor, la metodologia de acordare a burselor pentru olimpici, demersuri pentru introducerea educației pentru sănătate reproductivă în școli (45% din mamele din Europa, cu vârsta sub 15 ani, sunt din România).

M-am obișnuit cu acest ritm, tot timpul între două drumuri, în ședințe, evenimente în țară și nu numai.

Nu vreau să mă opresc din activitățile mele civice, abia m-am întors de la Chișinău, unde m-am întâlnit cu ministrul Educației, cu reprezentanți al Consiliului Elevilor din Moldova. Vreau să continui, mai am multe inițiative până voi termina mandatul de vicepreședinte al Consiliului Național al Elevilor, în februarie.

Eu îndemn tinerii să se implice cât mai mult în tot ce se întâmplă în jurul lor, astfel ajungi să cunoști multe lucruri pe care nu ai de unde să le știi din altă parte, poți să-ți dai seama ce vrei să faci pe viitor, să te formezi pe partea de organizare, proiecte, public speaking, să asculți, să respecți opinii, să lucrezi în echipă.

Apare întrebarea De ce aș face toate acestea, dacă sunt alții care fac asta pentru mine? Satisfacțiile, reușitele, micile victorii ulterioare sunt răspunsurile la această întrebare.

Și în cazul admiterii de la Harvard, instituția pune foarte mult accentul pe partea de implicare civică, dar la nivel profund, caută calități de leadership, inițiativă, motivație pentru schimbare, idei și creativitate”, povestește Rafaela.

Olimpică internațională la astronomie

În toamna anului 2022, Rafaela era medaliată cu aur la Olimpiada internațională de astronomie și științele spațiului pentru juniori. De asemenea, ștefanista a fost învingătoare absolută la proba observațională de noapte.

Trei ani la rând a făcut parte din lotul județean la Olimpiada Națională de Astronomie și Astrofizică.

A fost laureată în cadrul unor competiții internaționale la care a participat alături de Corala de fete ”Ciprian Porumbescu”, dirijată de Lucian Tablan-Popescu, în Italia și Grecia.

Anul trecut, s-a calificat la Olimpiada Națională de Lingvistică și a fost pe lista laureaților la competiții de creație literară.

A participat la olimpiade județene de fizică, matematică, științele pământului.

Vârf al generaţiei sale, Rafaela își dorește să se pregătească în continuare la cel mai înalt nivel, pentru rezultatele și reușitele de până acum fiind recunoscătoare profesorilor și familiei sale, mentori în parcursul său.