Fostul comisar-șef de poliție Răzvan Andreica, care s-a pensionat în anul 2022, la 56 de ani, a fost, în perioada în care era ofițer activ, subiectul mai multor materiale de presă, fiind acuzat de diverse abuzuri. În aproape toate dosarele a fost achitat sau s-a dispus neînceperea urmăririi penale, din cauză că nu exista fapta. Mai are un singur dosar aflat pe rolul instanței, legat de decontarea unor vouchere de vacanță.

Un fan înrăit al echipei de handbal CSU Suceava, Răzvan Andreica a ieșit în evidență și la unele meciuri disputate pe teren propriu de studenții suceveni. Chiar în luna septembrie a acestui an, la meciul CSU Suceava – Steaua, el a dărâmat un panou publicitar, atunci când oaspeții atacau și mai erau 18 secunde din meci. Panoul a lovit un jucător stelist, ceea ce a dus la amendarea clubului sucevean cu 15.000 de lei și obligativitatea de a disputa cinci partide fără spectatori. Răzvan Andreica a fost amendat cu 250 de lei și i s-a interzis participarea la evenimentele sportive pentru o perioadă de un an de zile. „Eu îmi asum gestul, nu am cum să spun că a venit panoul în mine și m-a lovit. Nu. Eu am lovit panoul respectiv”, a recunoscut Răzvan Andreica în cadrul podcastului „Interviurile Monitorul”.

„am fost neplăcut unora, pentru că am spus lucrurilor pe nume", „înainte, polițiștii nu erau vânați cum sunt vânați acum", „mi-am dat seama că sunt concursuri la care participă toți și iese cine trebuie " și „dacă aveam capul plecat, poate mi-era mult mai bine". Tot din acest podcast mai puteți afla ce a făcut Răzvan Andreica atunci când a primit ordine abuzive de la șefi, dar și ce l-ar întreba pe un tânăr care vrea să se facă polițist.

