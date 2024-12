Vineri, 13 Decembrie 2024 (09:06:12)

Autoarea Marinela T. Dinulescu și-a lansat la Centrul Cultural Siret, pe 10 decembrie 2024, în prezența unui public numeros, volumul „Plus minus infinit”, scos de sub tipar la Editura Junimea. Marinela T. Dinulescu este numele de autor convenit cu editura, numele original fiind Marinela Tcaci, profesor învățământ primar la Școala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Grănicești.

În urma câștigării, anul trecut, a Premiului I pentru debut - Poezie în volum, la Festivalul Național de Poezie „Costache Conachi”, ediția a XXXI-a, la Tecuci, Marinela Tcaci a primit cadou din partea Editurii Junimea și publicarea volumului câștigător, „Plus minus infinit”. Prima lansare a volumului a avut loc la Tecuci.

„Acest volum este un zbor prin infinit. Îl dedic tuturor celor care s-au intersectat cu infinitul meu şi au adăugat lumină acestuia. Îl dedic iubitorilor de poezie ce îşi vor oglindi chipul în paginile acestei cărţi, ce se vor regăsi mereu diferiţi cu fiece poezie şi vor deveni ei înşişi zbor”, a spus Marinela T. Dinulescu.

La Centrul de tineret din Siret, la lansare, alături de autoare au participat reprezentanți ai Editurii Junimea, Radu Cucuteanu (Junimea), universitara Livia Iacob, Ramona și Răzvan (The Duo), care au susținut un moment muzical, profesori, elevi, prieteni ai Marinelei, familia acesteia, iubitori de poezie etc. Nu putea lipsi de la eveniment directorul Centrului Cultural Siret, poetul Ioan Mateiciuc, amfitrionul acțiunii culturale.

· Mărturisire

Lector dr. Livia Iacob a prezentat cartea „Plus minus infinit”, spunând, pentru început, că „autoarea acestui debut, îndelung amânat poate dintr-un soi de asceză interioară, ne mărturiseşte, sine ira et studio, în apropierea unei lumi care pare să nu mai pună preţ pe literatură, că aceasta rămâne o taină în întâmpinarea căreia puţini sunt cei chemaţi. Chipul particular în care înţelege lirismul, acela de act fundamental de fiinţare în lume, îi creează o literaritate a ei, proprie, prin mărci stilistice precum fireasca înclinaţie spre livresc şi mitologic”. Tot Livia Iacob afirmă că la capătul unei călătorii culturale, dar şi interioare, „poeta ridică la rang întemeietor – incunabul în inima vocabulei – ceea ce contem­poraneitatea din jur ucide într-un ritm tot mai grăbit, în goana ei materialistă şi în foamea după senzaţional: sacralitatea Cărţii cu majusculă. Ea descinde dintr-un simbolism mitologic arhaic, pe care îl rafinează pătrunzând în largi excursuri imaginative pentru a aşeza în tiparul non-restrictiv al versului alb interesul pentru ceea ce rămâne fundamental în cultură”.

La finalul întâlnirii culturale, poeta Marinela T. Dinulescu a spus: „A fost o încântare acest eveniment. O încântare să am alături atât de mulți prieteni. Îi consider acum pe toți prieteni, chiar dacă, la început, nu ne cunoșteam. Vă port pe toți în suflet. S-a creat o conexiune neașteptată, am devenit cumva un tot. Pentru un timp ne-au bătut tuturor inimile în același timp. Vă mulțumesc!”

· Palmares

Marinela T. Dinulescu, născută în Brăila, stabilită în judeţul Suceava, este absolventă a Facultăţii de Știinţe ale Educaţiei şi a Facultăţii de Limbi Străine (Engleză-Franceză). Este profesor în învăţământul primar. Din anul 2021 participă la diferite concursuri de poezie. A obţinut numeroase premii, dintre care amintim câteva: 2022 – Marele Premiu Festivalul Interjudeţean de Poezie „Ion Cozmei”, Suceava; premiul I – Festivalul Internaţional de Creaţie Literară „Bogdania”; premiul I – Festivalul Naţional de Literatură „Rezonanţe Udeştene”, Suceava; Premiul „Ars Poetica”, Concursul Naţional de poezie „Panait Cerna”, Tulcea; 2023 – Marele premiu Festivalul-Concurs Naţional de Literatură „Rezonanţe Udeştene”, Suceava; Marele Premiu pentru debut poezie în volum, Junimea, Iaşi – Festivalul Naţional de Poezie „Costache Conachi”, ediţia XXXI. A publicat în antologii şi reviste literare.