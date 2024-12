Concurs

Duminică, 8 Decembrie 2024 (14:02:04)

Autorii celor mai frumoase scrisori adresate Moșului Nicolae, copii, părinți, bunici, au fost premiați la Ceainăria din Regatul Sânzienelor - Rădăuți. Pe 6 decembrie 2024, participanții la concursul „Scrisoare pentru Moș Nicolae”, inițiat și organizat de familia Dumitru și Elena Parasca, au fost invitați să-și ridice premiile și să participe la o mică șezătoare, cu povești, colinde, snoave, toate pentru a întâmpina într-un mod plăcut sărbătorile de iarnă.

A fost o după-amiază magică la Ceainăria din Regatul Sânzienelor, unde Moș Nicolae, ajutat de mai mulți mesageri, a premiat copii, părinți și bunici care au trimis scrisori în cadrul concursului. Moș Nicolae a primit anul acesta, la prima ediție a concursului „Scrisoare pentru Moș Nicolae”, 76 de scrisori și a avut o misiune grea să aleagă cui să dea premii.

La categoria copii, s-au oferit următoarele premii: Premiul I - Tatiana Calancea (Vicovu de Sus, jud. Suceava), Premiul II - Miruna Mihali (Borșa, jud. Maramureș), Premiul III - Darius Moisoc (Bilca, jud. Suceava); Mențiuni: Florentina Prelipcean (Horodnic de Sus, jud. Suceava), Damian Andrei Afanasov (Rădăuți, jud. Suceava), Maria Magdalena Mirăuță (Rădăuți, jud. Suceava), Clasa I, Școala Gimnazială Nr.11, Botoșani – învățătoare Corina Palade. La categoria părinți și bunici: Premiul I - Lăcrămioara Teodorescu (Odobești, jud. Vrancea), Premiul II - Lăcrămioara Pop (Tulgheș, jud. Harghita), Premiul III - Elena Negru (Frățăuții Noi, jud. Suceava); Mențiuni: Alexandra Ramona Marica (Potcoava, jud. Olt), Mariana Negru (Putna, jud. Suceava), Marioara Boc (Răchițele, jud. Cluj), Angela Silion (Focșani, jud. Vrancea).

Toți participanții la concurs au fost răsplătiți pentru gândurile bune pe care le-au transmis Moșului Nicolae și au plecat cu daruri din Regatul Sânzienelor.

„Noi, familia Dumitru și Elena Parasca, ajutați ca întotdeauna de prieteni care ne sunt alături în tot ceea ce facem, am fost ajutoarele lui Moș Nicolae și am împărțit daruri tuturor celor care au fost prezenți. Zânele bune trimise de Moșul au avut grijă ca darurile să ajungă la fiecare. Am cântat colinde, am povestit, am schimbat impresii, am făcut fotografii. E o nouă poveste scrisă în cartea Regatului Sânzienelor. Mulțumim, dragi prieteni, că ne sunteți alături. Doamne, îți mulțumim din inimă pentru că veghezi ca lucrurile bune să se întâmple”, au transmis organizatorii.

Invitație la unceai de poveste

Ceainăria/Cafeneaua „Regatul Sânzienelor”, un „tărâm” al aromelor și al poveștilor, se află în centrul municipiului Rădăuți, în spatele Catedralei „Pogorârea Sfântului Duh”. Familia Dumitru și Elena Parasca a dorit ca povestea cu zâne bune, regine și prințese să aibă un loc primitor, armonios, în care să se adune toți iubitorii de tradiții, de folclor, de produse locale, la un ceai parfumat de sânziene și la o cafea aromată.

„Povestea noastră, care a început acum zece ani, odată cu prima ediție a Festivalului Național Concurs <Regina Sânzienelor>, continuă să ne aducă noi provocări. (...) Trăim într-un univers încărcat de simboluri străvechi, într-o lume magică, stăpânită de zânele bune ale românilor, de Sânziene. Sunt multe de povestit... Vă așteptăm cu mare drag la un ceai de poveste, la Ceainăria/Cafeneaua <Regatul Sânzienelor>, unde vom organiza și alte concursuri și evenimente pentru cei mari și pentru cei mici”, a transmit Dumitru Parasca.