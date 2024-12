În timp ce majoritatea dintre noi ne dădeam cu partea posterioară de pământ pentru soarta țărișoarei, niște fete tricolore aveau altă treabă. Și normal că aveau altă treabă, că asta cu conducerea țărișoarei nu putea să le privească, ele fiind femei. Bine, nici să fii sportivă de performanță, adică să amâni maternitatea, nu e lucru curat în ochii multora, dar dacă ne fac mândri de România, trecem cu vederea. Sper că mă cunoașteți destul de bine, dragi cititori, pentru a vă da seama că doar persiflez anumite anumite idei. Așadar, hadbalistele noastre, tradițional în luna decembrie, joacă la campionatul european. Echipa națională, cu o generație nouă la acest turneu final, nu crease așteptări prea mari. De aceea doar am înregistrat în trecere înfrângerea din primul meci cu Franța, era în grafic. Dar am ciulit urechile la câteva amănunte, fetele jucaseră cu mult curaj și îmi spuneam că e nedrept să fie uitate în toată nebunia asta extrasportivă. Sau poate tocmai de-asta, că ne uităm toți în altă parte, nu mai simt presiunea aia a speranțelor nerealiste care evident că inhibă. Ei bine, și iată cum echipa feminină a României ne aduce o bucurie nesperată de ziua Sfântului Nicolae, câștigând dramatic cu... Suedia! Adică împotriva unei echipe de top în handbalul mondial. Portărița Kelemen, la debut, a avut pe final niște parade magice, demne de luna decembrie! Fără ele, probabil că Suedia ne-ar fi făcut din experiență, cum de altfel se întâmplase și la meciul cu Franța. Bineînțeles însă că succesul a fost colectiv, fiecare jucătoare excelând pe bucățica ei. Însă ceea ce mi se pare aiuritor, de data asta într-un sens bun, este că victoria asta a venit la mai puțin de 24 de ore de la meciul cu Franța! Vă dați seama cât tam-tam ar fi făcut prețioșii noștri fotbaliști pe chestia asta? Ei își amână meciurile din campionat când joacă în cupele europene ca nu cumva să se streseze muscular la 3-4 zile. Revenind la handbal, următoarea partidă este foarte incitantă, cu Ungaria, țara gazdă. Pe acesta chiar putem s-o urmărim, că ni s-a eliberat duminica. Să fie cu noroc!